Vinícius Jr. sagt, dass ihm das Banner "Stop Crying Your Heart Out" gegen Manchester City mehr Motivation gegeben hat

HQ

Vinícius Jr. wurde gestern Abend im Etihad Stadium zum MVP des Champions-League-Playoff-Spiels gegen Manchester City gekürt. Aus einem wundersamen 2:1-Sieg für Madrid in der 80. Minute wurde ein 2:3-Sieg für Madrid, der erste im Etihad Stadium, und ein großer Vorteil vor dem Rückspiel nächste Woche im Bernabéu.

Vinícius traf zwar nicht, aber er sorgte für die meisten Gelegenheiten, darunter die beiden späten Tore von Brahim Díaz und Jude Bellingham in der 85. und 91. Minute. Er gewann die Qualität und Intensität zurück, die er in den letzten Wochen verloren hatte, und tat es zum günstigsten Zeitpunkt: vor einem Publikum (und einem Banner), das ihn für seinen "zweiten Platz" beim Ballon d'Or verspottete.

Das Banner wurde von einer Fangruppe, We Are 1894, eingebracht. Es enthielt ein Bild von Rodri Hernández und die Worte "Stop crying your heart out" aus dem Oasis-Song. Der spanische Mittelfeldspieler gewann im vergangenen Oktober den Ballon d'Or, nur 41 Punkte vor Vinícius. Real Madrid hielt das für unfair und boykottierte die Gala.

Aber nach dem Spiel sagte Vinícius, dass das Banner ihm zusätzliche Motivation gegeben habe. "Ja, ich habe es gesehen. Manchmal machen die gegnerischen Fans Dinge, die mich zu einer tollen Leistung anspornen. Das habe ich heute Abend hier wieder getan und wir haben es geschafft, das Spiel zu gewinnen", sagte der brasilianische Spieler gegenüber Movistar.

"Wir müssen zurück nach Madrid und unsere Fans werden es zu etwas Besonderem machen. Sie kennen unsere Geschichte und wissen, wozu wir in diesem Wettbewerb fähig sind. Es ist das fünfte Mal, dass wir in Manchester spielen. Wir müssen weitermachen, es sind noch 90 Minuten zu spielen."