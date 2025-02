Real Madrid gewinnt zum ersten Mal im Etihad Stadium: 2:3 gegen Manchester City

HQ

Real Madrid gewinnt die erste Runde der diesjährigen Ausgabe des neuen Champions-League-Klassikers: Manchester City gegen Real Madrid. Beide Mannschaften trafen in den letzten neun Jahren nun fünfmal in K.o.-Spielen der Champions League aufeinander: 2016, 2020, 2022, 2023 und 2024. Im Jahr 2025 fand das Aufeinandertreffen früher als üblich statt, in den neuen K.o.-Playoffs vor dem Achtelfinale.

Real Madrid hatte noch nie im Etihad Stadium gewonnen, und über weite Strecken des Spiels sah es so aus, als würden sie dieses Mal nicht gewinnen. Haaland ging in der ersten Halbzeit früh in Führung, Mbappé glich in der zweiten Halbzeit mit einem wirklich ganz schrägen Schuss aus, doch Haaland sorgte zehn Minuten vor Schluss mit einem Elfmeter für das 2:1.

Brahim Díaz, ein ehemaliger Spieler von Manchester City, erzielte das 2:2, nachdem er auf das Feld gesprungen war, Rodrygo eingewechselt hatte, und weigerte sich aus Respekt vor den Zuschauern zu feiern. Aber er zeigte seinen kleinen Tanz in der Nachspielzeit, als Vinícius und Bellingham das 2:3 erzielten. Madrid erkämpfte sich einen hart erkämpften Sieg: Sie dominierten das Spiel klar (nicht den Ballbesitz) und gaben so viele Torschüsse ab wie noch nie zuvor für die Mannschaft von Guardiola: 20 Schüsse, 8 auf das Tor, gegenüber 11 Schüssen und 4 auf das Tor für City.

Mit dem Last-Minute-Sieg (mit Abstand das beste Spiel von Real Madrid in dieser Saison) zieht Madrid im direkten Vergleich mit City gleich: je 4 Siege und 5 Unentschieden. Nächste Woche wird Manchester City im Bernabéu hart kämpfen müssen, um zurückzukommen... Aber das Play-off ist sehr offen.