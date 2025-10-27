Vinícius' Botschaft nach dem Clásico: "Wir wollten niemanden beleidigen"

HQ

Vinícius Jr. war der Protagonist der spannendsten Momente während des El Clásico. In der 72. Minute wurde er von Trainer Xabi Alonso ausgewechselt und verlor beim Verlassen des Spielfelds die Beherrschung, als er durch Rodrygo ersetzt wurde. Laut Kameras von DAZN sagte Vini "Ich verlasse das Team, es ist besser zu gehen" und fluchte, während Xabi wegschaute und "Komm Vini, f***" murmelte.

Vinícius ging direkt in die Kabine, kehrte aber später auf die Bank zurück, um den Rest des Spiels zu verfolgen und den Sieg zu feiern... und auch die Konfrontation mit Lamine Yamal in der letzten Schlägerei zwischen Spielern und Mitgliedern beider Teams.

Vinícius: "Wir wollten niemanden beleidigen"

In einem Gespräch mit Real Madrid TV schickte Vinícius "eine Botschaft an alle Madridistas", wo er sich offenbar auf die Vorfälle mit Lamine Jamal bezieht. "So ist der Clásico, es passieren viele Dinge auf und neben dem Platz. Wir versuchen, das Gleichgewicht zu wahren, aber das ist nicht immer möglich. Wir wollten niemanden beleidigen, weder die Barça-Spieler noch die Fans. Wir wissen, dass wir, wenn wir auf den Platz gehen, unsere Rolle spielen müssen, und so war es auch heute. Hala Madrid".

Seine Worte könnten auch als eine Art Entschuldigung für seinen Zorn auf Xabi Alonso verstanden werden, der ihn in Ungnade der Madrider Fans fallen ließ. Xabi Alonso wollte in der Pressekonferenz nicht mit seinem Spieler über den Vorfall sprechen, sondern sagte lediglich, dass "wir später darüber sprechen werden" und lobte auch Vinis Leistung während der 72 Minuten, die er spielte...