Ibai Llanos, Streamer: "Was im El Clásico passiert ist, ist meine Schuld"

Ibai Llanos, spanischer Streamer und Besitzer des Kings League-Clubs Porcinos, sagt, dass das, was in El Clásico passiert ist, seine Schuld war. Er bezieht sich auf die Kontroverse, nachdem Lamine Yamal während eines Gesprächs mit Ibai und anderen Streamern zwei Tage vor dem Ligaspiel zwischen Madrid und Barcelona gesagt hatte, dass Real Madrid "raubt".

Real Madrid dominierte und gewann das Spiel mit 2:1, Lamine Yamal spielte in der Partie meist keine Rolle. Danach machten sich einige Spieler aus Madrid, darunter die Kapitäne Dani Carvajal und Thibaut Courtois, über Yamal lustig, und es kam zu einer Schlägerei zwischen Spielern und Mitarbeitern beider Teams.

Am Sonntagabend nahm Llanos ein kurzes Video mit dem Titel "Was im El Clásico passiert ist, ist meine Schuld" auf, in dem er die Zusammenhänge erklärt. Ibai nimmt an der Kings League teil, einem beliebten Amateurfußballwettbewerb, der live auf Twitch gestreamt wird, wo er Besitzer eines der ursprünglichen Vereine, Porcinos FC, ist.

An diesem Wochenende sollte Ibais Team am Sonntag in der Kings League, La Capital, gegen das Team von Lamine Yamal spielen. Ibai bat die Kings League, ihr Spiel auf Freitag zu verlegen, damit Lamine dabei sein und auch einen Elfmeter schießen kann. Ibai beschloss auch, ein Gespräch zu veranstalten, um das Spiel zu hypen, in dem sie hauptsächlich über Kings League sprachen, aber Ibai zog Ähnlichkeiten zwischen dem Spiel Porcinos-Capital und El Clásico (da Ibai ein Fan von Real Madrid ist).

Ibai Llanos erklärt das Chaos zwischen Lamine Yamal und Real Madrid

"Die Idee war einfach: über die Kings League sprechen, ein wenig hitzig werden... Das Übliche, nur um Spaß zu haben. Die Idee war nicht, über Madrid oder Barça zu sprechen. Plötzlich sagt Lamine im Vergleich mit meinem Team, dass Porcinos genauso viel raubt wie Madrid. Es wurde ein riesiges Chaos", sagt Ibai. Nach dem Livestream meinten sie, es sei gar nicht so schlimm gewesen: ein paar Leute wütend hier und da, ein virales Video...

"Das Problem ist, dass sich Gerüchte verbreiten, dass diese Aussagen von Lamine in die Kabine von Real Madrid gelangen. Du denkst, es könnte wahr sein oder auch nicht. Natürlich wurde heute bestätigt, dass die Umkleidekabine von Madrid dies gehört hat. Carvajal sagte zu ihm: "Du redest zu viel", Vinicius auch, Courtois auch.

Das liegt an dem, was in der Kings League passiert ist, und das ist passiert, weil ich die brillante Idee hatte, hey, lass uns noch einen Tag spielen und das Spiel wird mehr Spaß machen. Es wird überall erreicht. Ich schwöre auf meinen Vater, ich wollte einfach nur eine gute Zeit haben. Natürlich sagt er plötzlich auch den Satz, dass Madrid gestohlen hat, und was wie Unsinn aussah, wurde zum Eingreifen der Polizei im El Clásico. Das letzte Mal hatte ich eine Idee... "

