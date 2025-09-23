Viktor Gyökeres gewinnt die Gerd-Müller-Trophäe nach 54 Toren für Sporting Lissabon und Schweden

HQ

Viktor Gyökeres nahm bei der Verleihung des Ballon d'Or die Gerd-Müller-Trophäe mit nach Hause. Der schwedische Fußballer spielte eine herausragende Saison bei Sporting Lissabon, verließ den Verein aber auf bittere Weise und spielt jetzt für Arsenal.

Mit dieser Auszeichnung, die 2021 als Stürmer des Jahres verliehen wurde, werden die Spieler mit den meisten Toren in ganz Europa ausgezeichnet. Er kann von jedem Spieler in allen europäischen Ligen (nicht der amerikanischen oder asiatischen Liga) gewonnen werden und zählt die Tore, die für den Verein und die Nationalmannschaft erzielt wurden. Gyökeres erzielte in der vergangenen Saison 54 Tore in 52 Spielen, mehr als Kylian Mbappé, Harry Kane oder Mohamed Salah.

So erhält der Schwede die Auszeichnung, nachdem er den Goldenen Schuh verloren hat, den Kylian Mbappé gewann: Der französische Stürmer von Real Madrid erzielte weniger Tore, aber für diese Auszeichnung (die nur die Vereinsziele berücksichtigt) bringt das Spielen in einer der fünf großen Ligen (LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A) mehr Punkte als das Spielen in der Primeira Liga in Portugal.

Viktor Gyökeres tritt die Nachfolge von Mbappé und Kane an, die die Auszeichnung im vergangenen Jahr mit 52 Toren für ihre Klubs gewonnen haben. Erling Haaland gewann 2023 (56 Tore) und Robert Lewandowski gewann 2021 und 2022 (er erzielte 69 Tore im Jahr 2021).