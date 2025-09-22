Was ist die Gerd Müller Trophy und wer gewinnt in diesem Jahr beim Ballon d'Or 2025?

HQ

Die Verleihung des Ballon d'Or hat sich seit 1956 stark verändert, aber vielleicht noch nie so schnell wie seit 2018, als neue Kategorien für Männer- und Frauenfußballer hinzugefügt wurden. Seitdem kommen fast jedes Jahr neue Trophäen hinzu: Bester Verein (hinzugefügt 2023), Bester Trainer (hinzugefügt 2024), Kopa Trophy für den besten jungen Spieler (hinzugefügt 2018 für Männer und 2025 für Frauen), Yashin-Trophäe für den besten Torhüter (hinzugefügt 2019 für Männer und 2025 für Frauen)...

Eine der weniger bekannten Trophäen ist die Gerd Müller Trophäe. Diese Trophäe wurde 2021 ins Leben gerufen, war ursprünglich als "Stürmer des Jahres" bekannt und wurde 2022 zu Ehren des Bayern- und Westdeutschland-Stürmers Gerd Müller umbenannt, der 1970 den Ballon d'Or gewann.

Er zeichnet den Fußballer mit den meisten Toren aus, wobei jedes Tor berücksichtigt wird, das sowohl für Vereine als auch für Nationalmannschaften während einer Saison (nicht während des Kalenderjahres) erzielt wurde. Ein weiterer Hauptunterschied besteht darin, dass sie nur für Spieler in europäischen Klubs zählt, wie die UEFA gegenüber The Sporting News bestätigte, was bedeutet, dass weder Cristiano Rolando noch Leo Messi diese Auszeichnung gewinnen könnten.

Wer hat die Gerd Müller Trophy gewonnen und wer wird 2025 gewinnen?

Robert Lewandowski gewann ihn 2021 (69 Tore) und 2022 (57) für Bayern München. Erling Haaland gewann 2023 (56 Tore), 2024 trennten sich Harry Kane für die Bayern und Kylian Mbappé für PSG (52 Tore).

Der Gewinner von 2025 ist unbekannt. Die meisten Fans erwarten, dass es entweder Kylian Mbappé, Harry Kane oder Erling Haaland sein wird, obwohl Viktor Gyokeres mehr Tore als jeder andere für Sporting (jetzt bei Arsenal) erzielt hat, 39 Tore (fehlt auf dem Goldenen Schuh, da die portugiesische Liga weniger Punkte gibt). Im Jahr 2025 wird er erstmals auch an eine Spielerin vergeben.