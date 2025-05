Kylian Mbappé gewinnt seinen ersten Goldenen Schuh, den "günstigsten" seit 2014

HQ

Während seine ersten Monate bei Real Madrid hart waren und alle seine Fähigkeit, sich an die Mannschaft anzupassen, in Frage stellten, entfaltete Kylian Mbappé endlich sein Potenzial und gewann seinen ersten Goldenen Schuh, der an den besten Torschützen der europäischen Ligen verliehen wird. Seine beiden Tore im Spiel gegen Real Sociedad am vergangenen Samstag.

Mbappé erzielte in dieser Saison 31 Tore in LaLiga und wurde damit auch mit dem "Pichichi"-Titel zum Torschützenkönig Spaniens ausgezeichnet, sechs Tore mehr als Robert Lewandowski beim FC Barcelona. Das sind acht Tore weniger als Viktor Gyökeres bei Sporting CP, aber nach den Regeln der Auszeichnung multipliziert die spanische Liga die Tore mit 2, während die portugiesische Liga die Tore mit 1,5 multipliziert, um die Endpunkte zu erhalten.

Der "günstigste" Goldene Schuh seit 2014

Mbappés Sieg mit 62 Punkten und 31 Toren ist der "günstigste" Goldene Schuh seit 2013/14, als Luis Suárez für Liverpool und Cristiano Ronaldo für Real Madrid mit 31 Toren und 62 Punkten den Preis teilten. Den Rekord für die meisten Tore hält Leo Messi (50 Tore und 100 Punkte) in der Saison 2011/12, gefolgt von Cristiano Ronaldo, der 2014/15 48 Tore erzielte. Kurioserweise gewann Real Madrid 2012 die Meisterschaft und Barça 2015 die Liga...

Es ist auch der erste Goldene Schuh für Mbappé, der ihn nie mit PSG gewann, und der erste für einen Spieler von Real Madrid seit Ronaldo im Jahr 2014.