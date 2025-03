Viertelfinale der Miami Open: Badosa zieht sich wegen Schmerzen und zwei unerwarteten Anwärterinnen im Dameneinzel zurück

HQ

Paula Badosa hat sich nicht von den Rückenverletzungen erholt, die ihre Karriere seit 2023 geplagt haben und die Karriere der einstigen Nummer 2 der Welt fast ruiniert hätten. Das Halbfinale, das sie bei den Australian Open erreichte, war der Höhepunkt eines Jahres, das sich nicht verbessert, da sie vor ihrem geplanten Spiel gegen Alexandra Eala im Achtelfinale aufgrund von Schmerzen bei den Miami Open absagen musste.

Badosa, die im vergangenen Jahr von der WTA als Comeback-Spielerin des Jahres ausgezeichnet wurde, musste letzte Woche in Indian Wells ihre Karriere beenden. Um das Achtelfinale in Miami zu erreichen, musste Badosa Claura Tauson besiegen, in einem Spiel, das mit 6:3, 7:6(3) endete und eine medizinische Auszeit benötigte.

Badosas Rückzug ermöglicht es der 19-jährigen Alexandra Eala, weiter Geschichte zu schreiben, nachdem sie als erste Spielerin aus den Philippinen eine Top 10 besiegen konnte: Eala, die Nummer 140 der Welt, besiegte die Nummer 5 der Welt und Australian-Open-Siegerin Madison Keys. Es ist auch das erste Mal in ihrer Karriere, dass sie drei Matches auf Tour-Niveau gewonnen hat (der Ausscheiden von Badosa wird nicht gewertet). Sie wird nun auf eine noch härtere Rivalin, Iga Swiatek, um das Viertelfinale kämpfen.

Bei den Miami Open besiegte die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, Danielle Collins, und eine weitere Überraschung des Turniers, die polnische Spielerin Magda Linette, die Nummer 34 der Welt, die die Nummer 3 der Welt, Coco Gauff, besiegte.

Viertelfinale der Miami Open im Dameneinzel:



Linette vs. Paolini: Dienstag, 25. März, 18:00 Uhr GMT



Sabalenka vs. Zheng: 0:00 GMT am Mittwoch, 26. März



Raducanu vs. Pegula: Mittwoch, 26. März, TBD



Eala vs. Swiatek: Mittwoch, 26. März, TBD