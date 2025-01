Paula Badosa, Comeback-Spielerin des Jahres, erreicht ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale

HQ

Paula Badosa, Spanierin, die aufgrund von Rückenverletzungen von Platz 2 der Welt auf Platz 140 zurückfiel, bevor sie auf Platz 12 zurückkehrte, hat das Halbfinale der Australian Open erreicht und damit zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Badosa, Gewinnerin des WTA-Comeback-Titels "Player of the Year", besiegte im Viertelfinale die Nummer 3 der Welt, Coco Gauff, mit 7:5, 6:4.

Badosa (die zuvor dreimal gegen die Amerikanerin Coco Gauff verloren hatte, und jetzt steht es gleichauf) gewann auch ihren ersten Sieg über eine Top-10-Spielerin bei einem Grand-Slam-Turnier, ein enormer Sieg, wenn man bedenkt, dass sie vor einem Jahr erwogen hatte, sich aufgrund von Rückenverletzungen vom Sport zurückzuziehen. "Ich habe heute gewonnen, ich stehe im Halbfinale, und ich hätte nie gedacht, dass ich ein Jahr später hier sein würde."

Coco Gauff, die 12 Siege in Folge einfuhr, sagte, sie sei "nicht niedergeschlagen, aber natürlich fühlt es sich schlecht an, wenn man das Gefühl hat, dass man für den besseren Start in dieses Jahr großartiges Tennis spielt, um zu verlieren". Als nächstes steht für Badosa am Donnerstag das Halbfinale an, entweder gegen Titelverteidigerin Aryna Sabalenka oder (weniger wahrscheinlich) die Russin Anastasia Pavlyuchenkova, die Nummer 32 der Weltrangliste.