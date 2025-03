Zwei Rückschläge von Indian Wells: Paula Badosa und Nick Kyrgios fallen verletzungsbedingt aus

HQ

Ein verregnetes Indian Wells, bei dem mehrere Spiele aufgrund der Wetterbedingungen unterbrochen werden mussten, hat sich von zwei der vielversprechendsten Stars verabschiedet: Paula Badosa und Nick Kyrgios aufgrund von Verletzungen. Badosa, die 2021 mit Indian Wells das größte Turnier ihrer Karriere gewann, erholte sich nicht früh genug von ihrer Rückenverletzung, die sie sich letzte Woche in Mexiko zugezogen hatte, und musste schmerzbedingt aufgeben.

"Es tut mir sehr leid, dass ich mich von einem meiner Lieblingsturniere zurückziehen muss. Ich habe bis zum letzten Moment versucht zu spielen. Ich bin wirklich traurig und werde hoffentlich nächstes Jahr wieder dabei sein!", sagte der Spanier in einer Erklärung, die vom Turnier geteilt wurde. Ihr Platz im Turnier wurde von Eva Lys eingenommen. Badosa erlitt 2023 eine Rückenverletzung, die ihre Karriere fast beendete, erholte sich aber und wurde von der WTA zur Comeback-Spielerin des Jahres 2024 ernannt und erreichte in diesem Jahr in Australien sogar ihr erstes Major-Halbfinale.

Ähnlich erging es Nick Kyrgios: Der Australier konnte eineinhalb Jahre lang verletzungsbedingt kaum spielen. In diesem Jahr kehrte er auf den Circuit zurück und testete seine Stärke gegen Botic Van de Zandschulp, musste aber das Spiel bei einer 7:6(7), 3:0-Niederlage aufgrund von Schmerzen im Handgelenk abbrechen, die ihn in Tränen ausbrechen ließen. Es gibt Befürchtungen, dass dies das Ende seiner Karriere sein könnte, da er sich nicht von der Verletzung vor über zwei Jahren erholt hat.

Das bedeutet, dass der Niederländer Van de Zandschulp der erste Rivale von Novak Djokovic bei seinem Debüt in der zweiten Runde an diesem Wochenende sein wird. Die Zeiten für die Spiele der zweiten Runde (Runde der letzten 64) sind noch nicht bestätigt, und es wird vom Wetter abhängen, das zur Unterbrechung einiger Spiele führte, darunter das Spiel zwischen Quentin Halys und Pablo Carreño, das 6:3, 4:1 für den Franzosen endete, der an diesem Wochenende wahrscheinlich Alcaraz' erster Rivale sein wird.