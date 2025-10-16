"Vierhundert Dollar pro Sekunde": Zverev knallte beim Six Kings Slam in 59 Minuten zum schnellen Ausstieg

HQ

Alexander Zverev musste beim Six Kings Slam ein sehr schnelles Aus hinnehmen. Die Nummer 3 der Welt unterlag Taylor Fritz in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4 in einem Match, das im Rahmen des Viertelfinales weniger als eine Stunde (59 Minuten) dauerte. Es war das siebte Mal in Folge, dass der Deutsche von der US-Amerikanerin, der Nummer 4 der Welt, besiegt wurde, obwohl dies nicht in die Aufzeichnungen eingeht, da der Six Kings Slam kein offizielles ATP-Turnier ist.

Tatsächlich argumentieren einige Fans, dass Zverev einfach nicht viel Mühe in das Match gesteckt hat, obwohl er wusste, dass es keine Rolle spielen würde, wenn er das Match gewinnt: Er würde sogar als Finalist den gleichen Geldbetrag verdienen (1,5 Mio. $/1,12 Mio. £/1,29 Mio. €, nur weil er aufgetaucht ist).

Das große Vermögen (zusätzliche 4,5 Mio. $/3,4 Mio. £/3,86 Mio. €) ist nur dem Sieger vorbehalten, aber um das zu erreichen, müsste Zverev am Donnerstag Carlos Alcaraz und am Samstag Sinner oder Djokovic besiegen, und der Deutsche weiß wahrscheinlich, dass er nicht das Niveau dafür hat.

Tennisfans zählen, wie viele Dollar Zverev pro Sekunde gegen Fritz gewonnen hat

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren wie erwartet: Viele hoben das unglaubliche Niveau hervor, das Fritz hat, wenn es darum geht, gegen seinen direkten Überlegenen in der ATP-Rangliste anzutreten.

Andere waren jedoch zweifelhafter und vermuteten, dass es Zverev einfach egal war, solange er seinen Gehaltsscheck hatte, da er sah, wie schnell das Spiel vorbei war, weniger als Tsitsipas, der am selben Nachmittag gegen Sinner verlor (6:2, 6:3, in 1 Stunde 16 Minuten) oder weniger als Medvedev gegen Sinner im letzten Jahr (6:0, 6:3 in 1 Stunde 9 Minuten).

Einige zählten sogar: Zverev gewann $431 pro Sekunde Spielzeit. Glaubst du, dass Zverev beim Six Kings Slam gegen Fritz verloren hat, um früher nach Hause zurückzukehren?

Auf jeden Fall geht es am Donnerstag um 18:30 Uhr MEZ, 17:30 Uhr BST mit dem Debüt von Carlos Alcaraz weiter... Viele wiesen darauf hin, dass sich der Murcianer über den Tenniskalender beschwerte, aber nicht zögerte, sich für das saudische Exhibition-Event anzumelden.