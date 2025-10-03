Novak Djokovic kritisiert Alcaraz' Widerspruch in seinen Klagen über den Tenniskalender

HQ

Novak Djokovic, bekannt als einer der aktivistischsten Spieler der Tennis-Elite, hat sich darüber beklagt, dass die Spieler "nicht vereint genug" sind, und einige Top-Spieler kritisiert, die sich in den Medien über bestimmte Dinge beschweren, aber später nie etwas dagegen unternehmen oder weiter auf eine Veränderung drängen.

Zuvor hatten Carlos Alcaraz, Coco Gauff und Iga Swiatek über die Sättigung des Kalenders mit zu vielen Pflichtturnieren und insbesondere dem Masters 1.000 zu lange geklagt, was ihre körperliche Verfassung auf Dauer beeinträchtigen könnte. Djokovic widerspricht ihnen nicht, im Gegenteil, war aber sehr kritisch gegenüber Spielern, die sich beschweren, aber nichts dagegen tun (via Tennis365).

"Als Spieler und jemand, der seit mehr als 20 Jahren auf höchstem Niveau spielt, kann ich sagen, dass die Spieler nicht geschlossen genug sind. Die Spieler beteiligen sich nicht genug, wenn sie es sollten. Also machen sie die Kommentare, beschweren sich, und dann verschwinden sie. Und wenn dann etwas nicht stimmt, kommen sie nach einer gewissen Zeit wieder zurück."

Djokovic fährt fort: "Man braucht vor allem die Top-Spieler, die sich hinsetzen, die Ärmel hochkrempeln und sich wirklich ein bisschen mehr darum kümmern, das ganze heiße Thema zu verstehen, würde ich sagen. Denn in die Medien zu gehen und über dies und jenes zu sprechen, okay, das könnte etwas Energie oder Aufmerksamkeit erregen. Aber am Ende des Tages wird sich nichts ändern."

Der Widerspruch in Alcaraz' Klagen

Djokovic weist auch auf einen Widerspruch zwischen Spielern hin, die sich über die Länge des Kalenders beschweren, sich aber später für Freundschaftsspiele anmelden, und ist der Meinung, dass es sich am Ende des Tages um einen individuellen Sport handelt und die Spieler immer noch Entscheidungen treffen können.

"Ich sehe, dass einige Spieler vielleicht sagen, dass es Regeln gibt und so weiter. Aber es gibt Regeln für den Bonus. Sie können also den Bonus verpassen, aber es ist die Entscheidung, die Sie bereit sind zu treffen, wenn Sie weniger spielen wollen", sagte Djokovic in einem fast direkten Schlag gegen Alcaraz, der sich Ende des Monats für den 6 Kings Slam angemeldet hatte, ein Exhibition-Turnier mit dem höchsten Preisgeld aller Zeiten im Tennis (so auch Djokovic).

Was halten Sie von Djokovics Worten über die Länge der Tennissaison?