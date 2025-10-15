Alcaraz und Djokovic warten beim Six Kings Slam auf Fritz und Sinner: Zeiten für Halbfinale stehen fest

HQ

Der Six Kings Slam wird am Donnerstag mit den Halbfinals und dem Debüt von Carlos Alcaraz und Novak Djokovic fortgesetzt, die aufgrund der kuriosen Methode, die bei diesem Exhibition-Turnier zur Auswahl gesetzter Spieler verwendet wird, auf das Viertelfinale verzichteten: Anzahl der Grand-Slam-Titel. Das bedeutete, dass Djokovic von der Entscheidung profitierte, obwohl er derzeit die Nummer 5 der Welt ist, während Sinner die Nummer 2 der Welt ist... in ATP. Der Six Kings Slam ist jedoch kein ATP-Turnier und zählt nicht für die Rangliste, sondern nur... für Geld.

Am Mittwoch besiegte Taylor Fritz Alexander Zvere mit 6:3, 6:4 und setzte damit die schlechte Form des deutschen Spielers, der Nummer 3 der Welt, fort und machte es zum siebten Sieg in Folge für Fritz über Zverev (obwohl dieser nicht in die Rekorde eingehen wird).

Später besiegte Jannik Sinner, der sein letztes Match als Rückzug beim Shanghai Masters verlor, Stefanos Tsitsipas mit 6:2, 6:3. Der Grieche trat anstelle von Jack Draper in den Wettbewerb ein, der sich nach seiner Einladung zum Turnier verletzt hatte.

Halbfinale des Six Kings Slam am Donnerstag, 16. Oktober:

Der gesamte Wettbewerb kann weltweit auf Netflix gestreamt werden, ohne zusätzliche Kosten. Sie können alle Spiele live verfolgen und später auf Abruf erneut ansehen.



Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz (18:30 Uhr, 17:30 Uhr BST)



Novak Djokovic vs. Jannik Sinner (nach dem vorherigen)



Das Finale findet am Samstag, den 18. Oktober statt (es gibt auch ein Spiel um den dritten Platz). Im vergangenen Jahr besiegte Jannik Sinner im Finale Carlos Alcaraz. Viele erwarten ein weiteres Kapitel in der Rivalität zwischen dem Italiener und dem Spanier, obwohl dies nicht für die Entscheidung zählen wird , wer das Jahr als Nummer 1 der Welt beendet...