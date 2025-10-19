Sinner besiegt Alcaraz beim Six Kings Slam und Djokovic gibt nach verlorenem ersten Satz auf

HQ

Jannik Sinner hat seine Dominanz beim Six Kings Slam ausgebaut, indem er die zweite Ausgabe des Exhibition-Turniers in Riad, Saudi-Arabien, gewann und damit (erneut) das höchste Preisgeld aller Zeiten im Tennis gewann, und sich an Carlos Alcaraz für das jüngste Finale bei den US Open revanchierte (und die sieben anderen Male, in denen Alcaraz Sinner in den letzten beiden Jahren in offiziellen Spielen besiegte).

Das Finale endete mit 6:2, 6:4 und dauerte 1 Stunde und 13 Minuten. Alcaraz sagte, dass Sinner manchmal das Gefühl hat, "er spielt Tischtennis" und lobte seinen verbesserten Aufschlag. Er sagte auch, dass sie abseits des Platzes eine besondere Freundschaft haben, abgesehen von der Rivalität auf dem Platz. "Wir reden viel mehr, als die Leute denken."

"Du willst dich als Spieler verbessern, und dafür brauchst du Rivalitäten und vor allem eine nette Freundschaft abseits des Platzes. Uns verbindet eine ganz besondere Freundschaft", fügte Sinner den begeisterten Zuschauern in Riad hinzu, die zuvor gesehen hatten, wie Novak Djokovic sein Spiel gegen Taylor Fritz aufgab, nachdem er im Tiebreak den ersten Satz verloren hatte, der länger dauerte als das Finale.

Der erfahrene serbische Spieler gab nach einem körperlich anstrengenden Satz auf, und trotz seiner besten Absichten könnte seinem 38-jährigen Körper die Luft ausgehen. Djokovic wird im November die Nitto ATP Finals spielen.