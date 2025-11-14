Verurteilter ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, Ziel eines "Eierangriffs"

HQ

Luis Rubiales, ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbandes (RFEF), wurde während der Präsentation seines Buches "Matar a Rubiales " (Tötet Rubiales) Ziel einer "Eierattacke". Ein Mann warf drei Eier auf Rubiales, schrie "Schamlos!" und schlug ihm mit einem in den Rücken. Schnell stoppten Sicherheitskräfte den Mann und wurden von der Polizei festgenommen.

Später stellte sich heraus, dass der Mann, der die Eier geworfen hatte,... sein Onkel, der ebenfalls Luis Rubiales hieß. "Er ist ein unausgeglichener Mensch, jemand, dem es nicht gut geht. Ich wusste nicht einmal, wer er war; Später fand ich es heraus, weil er eine Maske trug. Er wird sich nicht nur entschuldigen müssen, sondern sich vor Gericht verantworten müssen", sagte Rubiales über seinen Onkel.

Luis Rubiales sprach über sein Buch, in dem er seine Version des unerwünschten Kusses zählt, den er der Fußballspielerin Jenni Hermoso während der Feierlichkeiten zur Weltmeisterschaft 2023 gab, der eine große Kontroverse auslöste, seine Aberkennung seiner Rolle und seine spätere Verurteilung wegen sexueller Nötigung (obwohl er vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen wurde, als er versuchte, die Angelegenheit zu verschweigen).

Laut La Vanguardia war Rubiales' anderer Onkel, Juan, eine der kritischsten Personen für seinen Neffen, der als Stabschef des RFEF entlassen wurde und später seinen Neffen der Korruption beschuldigte, indem er Gelder der Föderation verwendete, um eine Orgie zu bezahlen.