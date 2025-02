15 Monate nach dem ungewollten Kuss von Luis Rubiales auf Jenni Hermoso beginnt in Madrid der Prozess

HQ

20. August 2023: Spanien gewinnt die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft gegen England. Bei der Medaillenübergabe küsst Luis Rubiales, Präsident des RFEF (Königlicher Fußballverband Spaniens), die Fußballerin Jenni Hermoso ohne Zustimmung auf die Lippen. Dieser Moment, der von Millionen live im Fernsehen verfolgt wurde, löste eine breite Verurteilung von Rubiales aus, die sich in eine soziale Bewegung gegen Sexismus im Fußball verwandelte, die schließlich zum Rücktritt von Rubiales führte.

15 Monate später hat der Prozess in Madrid endlich begonnen. Die Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre Haft für den ehemaligen spanischen Fußballboss, der wegen sexueller Übergriffe und Nötigung angeklagt ist. Im Bus zum Rückflug aus Australien bat Rubiales Hermoso, eine Erklärung abzugeben, in der er den Kuss herunterspielte. Ein weiterer Verdächtiger, der ehemalige Trainer der Frauenmannschaft, Jorge Vilda, wird ebenfalls beschuldigt, Hermosos Bruder gedrängt zu haben, Hermoso zu einer Aussage zu bewegen, und gesagt zu haben, dass der Kuss einvernehmlich und nicht ernst gemeint gewesen sei.

Alle Bemühungen der spanischen Verbandschefs, den Fall zum Schweigen zu bringen, wurden jedoch von Hermoso und anderen Akteuren zurückgewiesen und angeprangert, was Öl ins Feuer goss. Rubiales bestritt zunächst, dass er zurücktreten würde, und wurde zum Opfer, von "falschen Feministinnen" schikaniert worden zu sein.

Die spanische Gesellschaft war mehrheitlich für die Spielerinnen, aber Hermoso sagte heute, dass sie Morddrohungen erhielt und den Sieg nicht genießen konnte, weil sie sich schutzlos und ungeschützt vom spanischen Fußballverband fühlte. Der 34-jährige Hermoso spielt jetzt für Tigres UANL in Mexiko.

"Es fühlte sich völlig aus dem Zusammenhang gerissen an. Ich wusste, dass ich von meinem Chef geküsst wurde, etwas, das in keinem sozialen oder beruflichen Umfeld passieren sollte. Ich fühlte mich nicht respektiert und es hat einen der glücklichsten Tage meines Lebens ruiniert", erklärte sie heute.

Wenn Sie mehr wissen möchten, gibt es eine Netflix-Dokumentation mit dem Titel "It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football", die im vergangenen Herbst veröffentlicht wurde, kurz nachdem Jenni Hermoso bei der Ballon d'Or-Verleihung einen Sonderpreis für ihren Kampf für Gleichberechtigung gewonnen hatte.