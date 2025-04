Verrückte Gerüchte besagen, dass Jürgen Klopp Carlo Ancelotti als Trainer von Real Madrid ablösen könnte

HQ

Jürgen Klopp wird in Liverpool verehrt. Sein Jahrzehnt bei den Reds war nicht nur erfolgreich, er gewann 2019 die Champions League, erreichte zwei Endspiele und gewann den ersten Premier-League-Titel, sondern der Trainer wurde auch für seine Professionalität und sein Charisma gelobt. Im vergangenen Jahr entschied er sich jedoch für seinen Rücktritt und erklärte, dass er sich von seinen Traineraufgaben zurückziehen und ab Januar 2025 eine weniger anspruchsvolle Rolle als Head of Global Football bei Red Bull übernehmen werde.

Aber was wäre, wenn er einen Anruf von Florentino Pérez erhielte? Gerüchten zufolge wird Carlo Ancelotti seinen Vertrag mit Real Madrid im nächsten Jahr aufgrund schlechter Ergebnisse in der Liga und im Meister nicht beenden und in der nächsten Saison ersetzt werden. Der am meisten gemunkelte Kandidat war schon immer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen, obwohl jetzt ein weiterer Kandidat auftaucht, wenn auch nur als -unwahrscheinliches- Gerücht, das von der spanischen Zeitung Sport kommt.

Laut dieser Zeitung raten ihm Personen, die Pérez (Präsident von Real Madrid) nahe stehen, dass der deutsche Trainer die beste Wahl ist, um die Mannschaft zu reparieren. Sie befürchten, dass Alonso trotz seiner Vergangenheit als "merengue " und seiner überraschenden Saison im letzten Jahr, in der er die Bundesliga, den deutschen Pokal und den Einzug in die Europa League gewann, in dieser Saison viel ungleichmäßiger war und ihm die Erfahrung fehlt, um eine Kabine mit Spielern wie Mbappé, Vinícius, Rodrygo und Bellingham zu leiten, die in diesem Jahr nicht wirklich miteinander verbunden waren.

"Klopp wäre eine hochkarätige Verpflichtung, mit viel mehr Spielraum und vielleicht besser in der Lage, mit dem Druck eines Klubs umzugehen, der nur um jeden Preis gewinnen will", heißt es in der Zeitung. Ist an dem Gerücht etwas Wahres dran, oder ist es eine Erfindung der Barça-voreingenommenen Zeitung, um die öffentliche Meinung Stunden vor Madrids Versuch eines Comebacks im Bernabéu zu erschüttern?