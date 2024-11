Bericht: Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen vorzeitig und könnte Ancelotti bei Real Madrid nachfolgen

HQ

Nach den jüngsten Abstürzen von Real Madrid in der Liga und Champions League zeigen viele Finger auf Carlo Ancelotti, den Trainer von Real Madrid. Obwohl er mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, darunter mehrere Champions League Titel, glauben einige Fans, dass er für die nicht so gute Leistung der Mannschaft in letzter Zeit verantwortlich ist.

Der Name von Xabi Alonso ist seit letztem Jahr im Gespräch. Der Spanier spielte fünf Jahre lang bei Real Madrid und eroberte im vergangenen Jahr die Welt des Fußballs im Sturm, als er mit Bayer Leverkusen in der Bundesliga und im DFB-Pokal ungeschlagen blieb.

Er ist zweifellos einer der wertvollsten Trainer Europas, und obwohl sein Vertrag mit Leverkusen 2026 ausläuft, wird Xabi Alonso den Verein laut Eurosport Spanien 2025, am Ende der Saison, verlassen. Das ist das einzig Einzige, was sicher ist, so dieses Medium.

Xabi Alonso könnte in der nächsten Saison zu Real Madrid wechseln

Sein nächstes Ziel ist noch in der Schwebe: Sie behaupten, das wahrscheinlichste Szenario sei, dass er die Nachfolge von Ancelotti bei Real Madrid antritt und ab der nächsten Saison (2025-26) der nächste Trainer wird. Aber auch eine Rückkehr von Alonso, diesmal als Trainer, zu Bayern München ist möglich, abhängig von der Leistung von Vincent Kompany in dieser Saison.

Eine andere Option, wenn auch weniger wahrscheinlich, da es ein Rückschritt wäre, ist für Alonso eine Rückkehr zu Real Sociedad, dem baskischen Klub, bei dem er 1999 debütierte.

Damit Alonso 2025 zu Real Madrid wechseln kann, müsste der weiße Klub auch Ancelottis Vertrag früher brechen, der ebenfalls 2026 ausläuft. Eine Entlassung von Ancelotti mitten in der Saison ist etwas, das der Verein derzeit nicht in Betracht zieht, aber es könnte immer noch davon abhängen, ob Real Madrid stark aus dieser Länderspielpause zurückkehrt oder nicht...