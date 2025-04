8 Prozent Chance, 100 Prozent Glaube: Real Madrid träumt noch von einem Comeback im Bernabéu

HQ

8% der Chancen. Das ist die Summe, die der Opta-Analyst Real Madrid gibt, um morgen Arsenal mit mindestens 3 Toren zu besiegen und sich für das Halbfinale der Champions League zu qualifizieren, nach der schweren 0:3-Niederlage am vergangenen Dienstag im Emirates Stadium.

Nach Tausenden von Simulationen gewinnt Real Madrid die Oberhand im Gesamtergebnis des Spiels (eine Siegchance von 54,8 % im Santiago Bernabéu). Ancelottis Mannschaft muss jedoch einen 3-Tore-Vorsprung überwinden, also muss das Ergebnis 4:0 oder 3:0 lauten und dann hoffen, im Elfmeterschießen Glück zu haben. Ein 1:0 oder sogar ein 2:0 würde Mikel Arteta reichen, der wahrscheinlich ein defensiveres Spiel spielen wird, da er weiß, dass sie in diesem Wettbewerb bisher nur 0,55 Tore pro Spiel kassiert haben.

Real Madrid träumt von einem weiteren magischen Comeback

Jeder, sowohl im Verein als auch außerhalb, weiß, dass Real Madrid in seinem Stadion in der Vergangenheit immer wieder zurückgeschlagen hat. "Im Bernabeu passieren besondere Dinge für sie", sagte Declan Rice, der in der vergangenen Woche zwei Freistöße verwandelte. Sie gewannen die Champions League 2022, indem sie in den letzten Minuten gegen Paris Saint-Germain, Manchester City und Chelsea zurückkamen.

Der einzige Präzedenzfall, bei dem ein 3-Tore-Rückstand beim Europapokal aufgeholt werden konnte, war 1975/76 gegen Tottenham Hotspur, wo man mit einem 4:0 und einem 5:1 im Bernabéu gewann. In letzter Zeit hat es nur viermal eine Mannschaft geschafft, sich von 3 oder mehr Toren aus dem Hinspiel im Rückspiel der Champions League zurückzukämpfen: Deportivo La Coruña gegen Milan im Jahr 2004, Barcelona gegen PSG im Jahr 2017, Roma gegen Barcelona im Jahr 2018 und Liverpool gegen Barcelona im Jahr 2019.

In den letzten Tagen und wahrscheinlich auch in den kommenden Stunden haben die Spieler von Real Madrid Nachrichten geteilt, um die Mannschaft zu ermutigen, sich im Spiel am Mittwoch zu wehren... und ihre Fans glauben lassen, dass ein Comeback möglich ist. Aber die Mannschaft wird sich drastisch verbessern müssen, das Niveau, das sie in dieser Saison gehalten hat, da Vinícius Jr., Jude Bellingham und Rodrygo viel weniger Tore erzielen als im Vorjahr, und Kylian Mbappé hat einige Schwierigkeiten, sich an die Mannschaft anzupassen.