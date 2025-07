Venus Williams kündigt diese Woche in Washington DC ihre Rückkehr zum Tennis an

HQ

Das Comeback von Venus Williams ins Profitennis wurde einige Male verschoben, aber jetzt steht fest, dass die US-Amerikanerin, Gewinnerin von 49 Titeln, sieben Grand Slams und fünf olympischen Medaillen, für die Washington Open 2025 zurückkehren wird, die diese Woche vom 21. bis 27. Juli stattfinden.

Der 45-jährige Williams spielte 2024 zum letzten Mal in Indian Wells. Ihr letztes Match gewann sie 2023, ist aber seit 2019 größtenteils inaktiv und fällt aus dem WTA-Ranking. Sie hat mehrere Wildcard-Einladungen erhalten, darunter in diesem Jahr in Indian Wells, aber "die meiste Zeit nehme ich sie nicht an", sagte Venus lachend auf einer Pressekonferenz in Washington DC. "Aber dieses Mal hatte ich den Ball getroffen. Und natürlich liebe ich das Spiel und die Hartplätze, es ist mein Lieblingsbelag, auf dem ich mich wohlfühle. Also all diese verschiedenen Faktoren."

Venus' Rückkehr hat viele überrascht, und es wäre kein besonderer Anlass, denn sie bestätigt, dass sie einen Plan hat, danach weiterzuspielen, obwohl sie nicht verraten wird, konzentriert sie sich auf das Jetzt. "Mein persönliches Ziel ist es, im Moment Spaß zu haben und den Moment zu genießen, nicht zu viel Druck auf mich selbst auszuüben. Ich weiß nicht, ob ich Erfolg in diesem Moment auf eine andere Art und Weise definiere, als an mich selbst zu glauben und an meinem Prozess festzuhalten" (via WTA). Ihre zwei Jahre jüngere Schwester Serena ging 2022 in den Ruhestand und wird in diesem Jahr in Spanien mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.