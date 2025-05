Serena Williams mit dem prestigeträchtigen Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sport ausgezeichnet

HQ

Serena Williams, Tennislegende und 23-fache Grand-Slam-Siegerin zwischen 1999 und 2017 (sie trat 2022 in den Ruhestand), wird mit den Prinzessin-von-Asturien-Preisen ausgezeichnet, einem jährlichen Preis, den die Krone Spaniens an Einzelpersonen, Organisationen oder Einrichtungen vergibt, die herausragende Kategorien wie Geisteswissenschaften, Wissenschaften, Kunst und, im Falle von Williams, Sport, hervorstechen, wobei in der Regel nicht nur sportliche Leistungen im Vordergrund stehen. aber auch auf ihre humanitäre Arbeit oder ihre Fähigkeit, andere zu inspirieren.

Die Prinzessin-von-Asturien-Stiftung betrachtet sie als "eine der größten Tennisspielerinnen in der Geschichte des Sports mit einer unbestreitbaren Erfolgsbilanz [...] Serena Williams war schon immer eine überzeugte Verfechterin der Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit von Männern und Frauen im Sport sowie in der Gesellschaft im Allgemeinen."

Serena Williams wird den Preis im kommenden Oktober in Oviedo entgegennehmen.

Was ist die Auszeichnung der Prinzessin von Asturien?

Der Preis geht oft an Spanier, aber nicht immer (Super Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto gewann 2012 den Preis für Kommunikation und Geisteswissenschaften).

Im vergangenen Jahr ging der Sportpreis an die herausragende Badmintonspielerin Carolina Marín, im Vorjahr an den kenianischen Langstreckenläufer Eliud Kipchoge. Zu den weiteren internationalen Gewinnern gehören die Olympic Refuge Foundation und das IOC Refugee Olympic Team im Jahr 2022, die amerikanische Skifahrerin Lindsey Vonn im Jahr 2019, die neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft im Jahr 2017 oder sogar die Organisatoren des New York City Marathons.

Im Jahr 2010 wurde auch die spanische Nationalmannschaft, die die Weltmeisterschaft gewann, ausgezeichnet, ebenso wie Iker Casillas (Real Madrid) und Xavi Hernández (vom FC Barcelona) für ihre "versöhnliche Haltung, die traditionelle Differenzen zwischen Spielern und Fans geglättet hat".