Venus Williams, 44, wird nach einem Jahr Pause nach Indian Wells zurückkehren

Venus Williams wird auf den Tennisplatz zurückkehren. Im Alter von 44 Jahren hat der US-Amerikaner, der sieben Grand Slams gewonnen hat, eine Wildcard-Einladung für das WTA-1000-Turnier in Indian Wells im nächsten Monat erhalten, was sein erstes Match seit fast einem Jahr sein wird.

Im Gegensatz zu ihrer jüngeren und hochdekorierteren Schwester Serena, die 2022 in den Ruhestand ging, ging Venus, der seine Profikarriere 1994 begann, nie in den Ruhestand, sondern ist seit einem verletzungsgeplagten Jahr 2023 größtenteils inaktiv. Sie nahm 2024 mit einer Wildcard an den Indian Wells und Miami Open teil und verlor beide Male in der ersten Runde. Ihren ersten Sieg holte sie 2023 in Cincinnati, ihre letzten Titelgewinne feierte sie 2015.

Venus Williams debütierte 1994 in Indiana Wells, gewann es aber nie. Es ist bekannt, dass die Williams-Schwestern das Turnier mehr als zehn Jahre lang boykottierten, als das Publikum Serena im Finale 2001 ausbuhte, nachdem Venus sich aus dem vorherigen Halbfinale zurückgezogen hatte, weil das Publikum glaubte, es sei entschieden. Bis 2014 spielte keiner von ihnen wieder.

Venus ist nicht die einzige Wildcard: Die 34-jährige Petra Kvitova kehrt nach 15 Monaten Mutterschaftsurlaub auf den Platz zurück. Bei den Herren ist der brasilianische Spieler Joao Fonseca ebenfalls mit einer Wildcard in das Turnier eingestiegen.