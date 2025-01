Spanischer Supercup: Wann findet er statt, welche Teams nehmen teil und wie kann man ihn live verfolgen

HQ

Der Januar ist der Monat vieler nationaler Pokale und Supercups in Europa. Wir hatten gerade den Italiener Supercoppa, mit einem atemberaubenden Comeback des AC Mailand gegen Inter in Riad. Und diese Woche ist es Zeit für den Supercopa, der wie der italienische auch im Nahen Osten, in Katar, stattfindet.

Vier Mannschaften sind für diesen Wettbewerb klassifiziert: Real Madrid und FC Barcelona, Erster und Zweiter in der LaLiga in der letzten Saison, und Athletic Club Bilbao und Mallorca, Finalisten von Copa del Rey im letzten Jahr. Die Halbfinals finden am Mittwoch und Donnerstag statt, das Finale am Sonntag.



Mittwoch, 8. Januar, 20.00 Uhr: Athletic gegen Barcelona



Donnerstag, 9. Januar, 20:00 Uhr: Real Madrid gegen RCD Mallorca



Sonntag, 12. Januar: Finale (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)



So sehen Sie die Spiele des spanischen Supercups

In Spanien wird der Supercup exklusiv von MovistarPlus übertragen. In Großbritannien wurde dieser Wettbewerb früher von TNT Sports übertragen, aber in diesem Jahr wird kein Sender ihn live übertragen. In Frankreich wird sie auf L'Equipe ausgestrahlt. In Polen wird es in Eleven Sport zu sehen sein.

Real Madrid gewann den Wettbewerb im vergangenen Jahr, und der FC Barcelona gewann ihn im Vorjahr. Barça ist die Mannschaft, die diesen Supercup am häufigsten gewonnen hat, nämlich 14 Mal, gefolgt von Real Madrid (13). Eine Besonderheit dieses Mal ist, dass es keine Nachspielzeit geben wird, nachdem sich die Klubs über die Überlastung der Spiele beschwert haben: Wenn das Spiel nach 90 Minuten unentschieden endet, gibt es ein Elfmeterschießen.