Präsident des Ahtletic Clubs beklagt Ungleichheiten bei der Geldverteilung im spanischen Supercup

Diese Woche findet der spanische Supercup statt, an dem vier Mannschaften teilnehmen: Real Madrid und der FC Barcelona, Erster und Zweiter der LaLiga in der letzten Saison, sowie Athletic Club Bilbao und Mallorca, Finalisten der Copa del Rey im letzten Jahr. Athletic Bilbao wurde bereits gestern Abend gegen den FC Barcelona mit 0:2 besiegt (wobei 2 Tore wegen Abseits aberkannt wurden).

In diesem Wettbewerb treten angeblich die vier besten Fußballmannschaften Spaniens des letzten Jahres an, aber es ist klar, dass es Ungleichheiten zwischen jeder Mannschaft gibt, die nicht Real Madrid oder FC Barcelona heißt. Und Jon Uriarte, der Präsident des Athletic Club, beklagte dies in der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Uriarte erklärte, dass der spanische Fußballverband nach jedem Supercup 40 Millionen Euro mit Saudi-Arabien verdient und etwa die Hälfte davon an die Vereine geht (die andere Hälfte geht an den RFEF). Die teilnehmenden Vereine erhalten Geld, nur weil sie am Wettbewerb teilnehmen, und verdienen mehr, je nachdem, ob sie das Finale erreichen und gewinnen. Aber das Geld ist nicht für jeden gleich: Es hängt von Umständen wie den Fernsehzuschauern und der Anzahl der vom Verein gewonnenen Titel ab.

Damit gewinnen Real Madrid und Barcelona einen Mindestbetrag von rund 6 Millionen Euro. In der Zwischenzeit wird Athletic nur 1,55 Millionen erhalten. Hätten sie das Turnier gewonnen, hätten sie maximal 2,55 Millionen erhalten.

Mit anderen Worten, aufgrund dieses saudischen Vertrags ist es im besten Interesse aller, dass das Finale ein "Clásico" ist, Barcelona gegen Real Madrid. Dazu gehört auch Gerard Piqué, der ehemalige Barcelona-Spieler, der als Vermittler zwischen Saudi-Arabien und dem RFEF mitwirkte und immer noch 4 Millionen Euro pro Jahr verdient.

"Wenn wir der Meinung sind, dass etwas nicht fair ist, verteidigen wir die Interessen von Athletic, und wenn wir etwas tun, dann deshalb, weil wir hoffen, dass ein gerechteres System erreicht werden kann", sagte er und beklagte auch, dass der Wettbewerb in Saudi-Arabien gefeiert wird: Er bringt den Vereinen (und vor allem dem spanischen Fußballverband) mehr Geld ein, nimmt aber den lokalen Fans die Möglichkeit, ihn zu sehen. "Eine der Grundzutaten des Fußballs sind die Vereine und die Fans. Diese Vereine, die Teil des Wettbewerbs sind, sollten man sich später ansehen."