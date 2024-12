Super League benennt sich in Unify League um: Wie funktioniert der neue europäische Fußballwettbewerb?

HQ

Vergessen Sie die Super League. Zumindest sollte man es nicht mehr so nennen: Das umstrittene Projekt von Florentino Pérez, dem Präsidenten von Real Madrid, das mit der UEFA Champions League konkurrieren will, hat eine große Lackierung erhalten und heißt jetzt Unify League.

A22, der Organisator der ehemaligen European Super League (ESL, hat sie heute in einer Pressemitteilung der Öffentlichkeit bekannt gegeben, gleichzeitig mit dem Vorschlag zur Einreichung bei der UEFA und der FIFA, um die offizielle Anerkennung zu erhalten.

Nachdem sie den Widerstand der UEFA, der Klubs und der Fans gleichermaßen auf sich gezogen hat - wobei Real Madrid und der FC Barcelona die letzten beiden Unterstützer waren -, wurde diese Unify-Liga überarbeitet, um das Feedback mehrerer Organisationen, darunter Vereine, Ligen und andere Parteien, zu Themen wie dem Qualifikationssystem zu berücksichtigen, das auf der Grundlage der jährlichen Leistung in den nationalen Ligen funktionieren wird, ähnlich wie bei den UEFA-Wettbewerben (Männer Champions League und Europa League, und das brandneue Damenkleid UEFA Europa Cup, das gestern angekündigt wurde).

Wie funktioniert die Unify League?

Der Vorschlag sieht vor, dass 96 Männervereine, die in vier Ligen unterteilt sind: Star, Gold, Blau und Union - die ebenfalls in Untergruppen unterteilt sind - Heim- und Auswärtsspiele austragen, wobei für jeden Verein während der regulären Saison mindestens 14 Spiele garantiert werden, gefolgt von einer K.-o.-Phase mit 8 Klubs, um den Meister der Liga zu ermitteln. Der Wettbewerb der Frauen wäre ähnlich, aber mit 32 Teams.

Diese Spiele würden unter der Woche ausgetragen, und laut A22 "fügt sich der Wettbewerb nahtlos in den bestehenden Spielkalender ein, ohne die Anzahl der Spieltage zu erhöhen".

Die wichtigste Art und Weise, wie Unify League das Interesse der Öffentlichkeit wecken will, ist die Ankündigung, dass es völlig kostenlos zu sehen sein wird: Unify wird der Name einer Streaming-App sein, die alle Live-Spiele hosten wird, mit einem kostenlosen (mit Werbung) Plan "sowie erschwinglichen Premium-Abonnements".

Bernd Reichart, CEO von A22, besteht darauf, dass sie das Gesetz auf ihrer Seite haben, nachdem der Gerichtshof der Europäischen Union im Dezember 2023 entschieden hat, dass "jeder Wettbewerb, bei dem die Qualifikation inklusiv und leistungsorientiert ist und der dem gesamten Spielkalender entspricht, offiziell gegründet werden kann", was beweist, dass die UEFA kein Monopol im europäischen Fußball hat.

Nun liegt es an den Interessengruppen, den Klubs, aber auch an der UEFA und der FIFA, diesen Wettbewerb zu unterstützen, "um echte Innovationen zu schaffen, die das Fanerlebnis und die Erschwinglichkeit, das Wohlergehen der Spieler und die Wettbewerbsfähigkeit der Spiele in den Vordergrund stellen". Es ist schwer vorstellbar, wie ein weiterer langformatiger Fußballwettbewerb zwischen den besten Mannschaften Europas gleichzeitig mit den UEFA-Wettbewerben, nationalen Ligen und Pokalen aufrechterhalten werden kann, und das alles unter Berücksichtigung des Wohlergehens der Spieler.