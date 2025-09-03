UEFA-Präsident Aleksander Čeferin erklärt, warum die UEFA israelische Mannschaften nicht wie die russischen sperrt

HQ

Politico, eine der führenden Zeitungen in Brüssel, hat ein Interview mit UEFA-Präsident Aleksander Čeferin veröffentlicht, das während der Auslosungen der SpieleChampions League, Europa League undConference League in der vergangenen Woche geführt wurde. Natürlich drehte sich das Gespräch um das Verhältnis von Fußball und Politik und die gegenseitigen Beeinflussungen, mit besonderem Fokus auf Russland und Israel.

Als Russland vor dreieinhalb Jahren in die Ukraine einmarschierte, reagierte die UEFA sofort mit dem Ausschluss aller russischen Klubs von ihren Wettbewerben. Dies geschah jedoch nicht, als Israel nach den Terroranschlägen der Hamas im Oktober 2023 eine Kampagne gegen Gaza und das Westjordanland startete, die sich schnell in einen Völkermord verwandelte, bei dem über 60.000 Menschen getötet und der Gazastreifen vollständig zerstört wurde.

Der Politico-Journalist Ali Walker fragte Čeferin, ob es Diskussionen über den Ausschluss israelischer Klubs aus Ihren Wettbewerben wegen des Krieges in Gaza gegeben habe (in diesem Jahr spielt Maccabi Tel Aviv in der Europa League). Čeferin sagte, dass das, was mit Zivilisten in Palästina passiere, zwar "mich persönlich verletzt und tötet", seine Meinung aber gegen ein Verbot von Sportlern sei. "Ich bin kein Befürworter eines Verbots für die Athleten. Denn was kann ein Sportler seiner Regierung antun, um den Krieg zu stoppen? Es ist sehr, sehr schwer."

Warum war das bei Russland anders? Politische Hysterie. Hier ist seine Erklärung: "Die Sperre für russische Mannschaften beträgt, glaube ich, dreieinhalb Jahre. Hat der Krieg aufgehört? Das tat es nicht. Im Moment weiß ich es nicht.

Ich muss sagen, dass es mit der Situation in Russland und der Ukraine einen sehr starken politischen Druck gab. Jetzt ist es mehr ein Druck der Zivilgesellschaft als der Politiker, denn Politiker sind offensichtlich, wenn es um Kriege und Opfer geht, sehr pragmatisch. Ich kann nicht sagen, was passieren wird. Es wird über alles geredet, aber ich persönlich bin dagegen, die Athleten rauszuschmeißen."

Čeferin will keine Athleten verbieten, aber Russen sind immer noch verboten, während Israelis nicht verboten sind

Er erklärte weiter, wie frühere Sperren durch die UEFA, wie der Ausschluss Jugoslawiens von der Europameisterschaft in den 1990er Jahren, zu einem "Hass gegen den Westen führten, der immer noch besteht", und erklärte, dass die Spieler auch gegen Slobodan Milošević (der damalige jugoslawische Präsident, der später wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde) waren, aber trotzdem unter den Konsequenzen litten.

"Für mich sollte der Sport also versuchen, den Weg zu weisen, aber nicht, indem er den Athleten verbietet, an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir mit dem Krieg, Russland-Ukraine, eine fast hysterische politische Reaktion. Wir gehörten zu den Ersten, die gehandelt haben, weil wir fest daran glaubten, dass der Sport dazu beitragen kann, dieser Tragödie ein Ende zu setzen. Leider hat uns das Leben eines Besseren belehrt.

Jetzt sehe ich nicht viel Reaktion aus der Politik. Von der Zivilgesellschaft aus ist es enorm. Und ich kann nicht verstehen, wie ein Politiker, der viel tun kann, um das Gemetzel zu stoppen, irgendwo, einschlafen kann, wenn er all die toten Kinder und Zivilisten sieht. Ich verstehe es nicht. Weißt du, die Idee, dass Fußball diese Probleme lösen sollte? Auf keinen Fall."

Zu Beginn des Interviews verriet Aleksander Čeferin, dass die UEFA versucht habe, junge Spieler aus Russland, unter 17 Jahren, mit Unterstützung des Exekutivkomitees zurück zur UEFA zu holen, "aber dann war es so eine politische Hysterie, ein solcher Druck auf bestimmte Mitglieder des Exekutivkomitees; sie haben ihre Meinung nicht geändert, aber sie haben uns gebeten zu warten, weil sie privat waren. persönlich so angegriffen, dass sie es nicht mehr ertragen konnten", und ist der Meinung, dass Kinder [aus Russland] anders behandelt werden sollten, weil sie in Angst und Hass erzogen werden.