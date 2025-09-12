UEFA kündigt kurzfristige Änderung der Champions-League-Regeln für den Fall einer Langzeitverletzung an

HQ

Die UEFA hat eine neue Regel für ihre europäischen Klubwettbewerbe (Champions League, Europa League und Conference League) verabschiedet, von der in der vergangenen Saison Mannschaften wie Manchester City und Real Madrid hätten profitieren können, da sie sehr früh in der Saison Langzeitverletzungen erlitten (Rodri und Carvajal).

Während der Sitzung in Tirana (Albanien) am Donnerstag, bei der die UEFA auch Madrid als Austragungsort für das Champions-League-Finale 2027 genehmigte, kündigte die UEFA in letzter Minute eine Änderung des Reglements für die UEFA-Klubwettbewerbe der Männer 2025/26 an: "Die vorübergehende Auswechslung von maximal einem langzeitverletzten oder erkrankten Feldspieler während der Ligaphase bis einschließlich des 6. Spieltags zuzulassen.

"Der Grund für die Anpassung besteht darin, sicherzustellen, dass die Kaderlisten nicht unfair reduziert werden und die Spieler vor zusätzlichem Arbeitsdruck geschützt werden", so das Exekutivkomitee.

Bisher durften die Klubs nur in der Zeit zwischen der Ligaphase (September-Januar) und der K.-o.-Phase (Januar-Mai) Änderungen in den Kaderlisten vornehmen. Jetzt können mindestens bis zum 6. Spieltag (d.h. bis zum Rest des natürlichen Jahres 2026) ein Spieler ausgetauscht werden.

Das bedeutet, dass der Verein bei einer langen Verletzung eines Spielers den verletzten Spieler von der UEFA-Kaderliste streichen und einen anderen hinzufügen kann, um den Verlust auszugleichen. In diesem Jahr könnte es Chelsea bereits helfen, nachdem sich Liam Delap beim 2:0-Sieg gegen Fulham eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte.