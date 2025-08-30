UEFA Champions League 2025/26 Kalender: Termine und Uhrzeiten für alle Spiele der Ligaphase

HQ

Das Spiel ist eröffnet! Die UEFA hat den vollständigen Kalender für die Champions League 2025/26 - Ligaphase für alle Mannschaften, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, von September 2025 bis Januar 2026 bekannt gegeben. Wie Sie sich vielleicht aus dem letzten Jahr erinnern, wird jede Mannschaft acht Spiele bestreiten, vier zu Hause, vier auswärts, gegen zufällige Mannschaften, wobei jede nur einmal spielt - und nie aus demselben Land -.

Die Auslosung fand diese Woche statt, und alles, was wir noch wissen mussten, war die Reihenfolge der Rivalen und natürlich die Daten und Zeiten. In den nächsten fünf Monaten wird es an einigen Dienstagen und Mittwochen spektakuläre Spiele geben.

Hier ist der vollständige Kalender, wie er von der UEFA am Samstag veröffentlicht wurde:

UEFA

UEFA

UEFA

UEFA

Mannschaften wie Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Arsenal, Chelsea und Atlético de Madrid können mit der Vorbereitung ihrer Spiele beginnen, neben den Aktionen in ihren jeweiligen nationalen Ligen. Auf welches Champions League Match freust du dich am meisten?