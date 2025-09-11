Das Finale der Champions League 2027 findet im Stadion Atlético de Madrid statt

HQ

Das UEFA-Exekutivkomitee hat heute in Tirana (Albanien) eine Sitzung abgehalten, bei der bestätigt wurde, dass das Estadio Metropolitano, die Heimat von Atlético de Madrid, das Champions-League-Finale 2027 ausrichten wird. Es ist das zweite Mal, dass dieses Stadion, das 2017 erbaut wurde, nach dem Finale zwischen Liverpool und Tottenham im Jahr 2019 Austragungsort des Europapokalfinales.

Damit wird die Stadt Madrid sechs Champions-League-Endspiele ausgetragen haben, zwei im Metropolitano und vier im Santiago Bernabéu (1957, 1969, 1980 und 2010).

Das Stadion befindet sich am Rande der Stadt und soll bis 2027 ein neues "Sports Ciy" um das Stadion herum gebaut werden, mit mehreren Sportanlagen, darunter das größte Wellenbad der Welt.

Das Finale der Champions League 2026 am 30. Mai 2026 findet im Puskás Aréna in Budapest, Ungarn, statt.