UEFA erwägt Abschaffung der Verlängerung in der Champions League und andere Änderungen Weitere Belohnungen für die 8 besten Teams in der Ligaphase werden ebenfalls in Betracht gezogen.

HQ Die Überlastung der Fußballspieler ist seit langem eine anhaltende Debatte, und es wird von Jahr zu Jahr deutlicher, dass Lösungen zum Schutz der Gesundheit der Spieler gefunden werden müssen, da viele Spieler, die manchmal alle drei oder vier Tage zum Spielen gezwungen sind, viele vermeidbare Verletzungen erleiden. In diesem Zusammenhang erwägt die UEFA Berichten zufolge, die Verlängerung abzuschaffen, und wenn ein K.o.-Spiel nach 90 Minuten unentschieden endet, würde ein Elfmeterschießen statt der üblichen 30-minütigen Verlängerung stattfinden. Das würde nur für die K.o.-Phase gelten, das Finale wäre der einzige Fall, in dem eine traditionelle Verlängerung stattfinden würde. Das berichtet die deutsche Boulevardzeitung BILD, via Relevo. Die UEFA hat das Champions-League-System in diesem Jahr komplett umgestaltet und ist dabei, das Gleiche im nächsten Jahr mit den Frauen zu tun und einen neuen Frauenpokal, den Europacup der Frauen, ins Leben zu rufen. Neue Änderungen in der Ligaphase, um die besten 8 zu belohnen Das neue Champions League -Format sieht eine Ligaphase vor, in der die ersten acht Mannschaften von einer neuen K.O.-Play-off-Phase verschont bleiben, aber die Realität ist, dass es keinen großen Einfluss darauf hat, ob die Mannschaften Erster oder Achter werden (wie Liverpool sehr gut weiß). Aus diesem Grund erwägt die UEFA eine weitere Änderung, nämlich die acht besten Mannschaften mit dem Vorteil zu belohnen, dass sie nicht nur das Rückspiel des Achtelfinales zu Hause spielen, sondern auch das Viertelfinale und das Halbfinale. Zuvor hatte Arsenal, das in der Ligaphase den dritten Platz belegte, das Rückspiel des Viertelfinales im Bernabéu gegen Real Madrid bestritten, das nicht unter den Top 8 landete. UEFA