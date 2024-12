Europapokal der Frauen bekanntgegeben: Alles, was Sie über das neue UEFA-Turnier wissen müssen

HQ

Die UEFA weitet ihre europäischen Frauenfußballwettbewerbe aus. Frauen Champions League gibt es seit 2001 - ursprünglich einfach als UEFA Women's Cup bekannt - und erfährt jeweils mehr Medienberichterstattung, wodurch Klubs wie Olympique Lyonnais, Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona als europäische Frauenelite etabliert wurden.

Nächstes Jahr werden mehr Frauenmannschaften die Chance bekommen, in Europa zu spielen, dank des neu geschaffenen UEFA Women's Europa Cup. Dieser Wettbewerb, der vor einem Jahr angekündigt wurde, wird in der Saison 2025/26 offiziell starten, wie die UEFA bestätigt hat.

Es ist das Äquivalent zur Europa League der Männer. Der Name wurde am Montag bekannt gegeben: "'Europa' ist bereits als Begriff bekannt, der mit der zweiten Liga im europäischen Klubfußball in Verbindung gebracht wird, während 'Pokal' das reine K.-o.-Format des neuen Turniers betont", so die UEFA.

Wie funktioniert der UEFA Europa Cup?

Es gibt noch weitere Details zu beachten, wie das Design der neuen Trophäe und das Markenimage des Wettbewerbs, die 2025 vorgestellt werden. Bis jetzt ist bekannt, dass der Europacup der Frauen in sechs Runden ausgetragen wird: zwei Qualifikationsrunden, das Achtelfinale, das Viertelfinale, das Halbfinale und, überraschenderweise, ein Finale mit Hin- und Rückspiel.

13 Teams kämpfen um den Europa Cup: Die drittplatzierten Mannschaften der heimischen Liga aus den Verbänden 8-13 und die Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 18-24 qualifizieren sich direkt für den Europacup der Frauen.

Im Gegensatz zur modernen Männer-Champions-League, in der es in der Europa League keinen Abstieg gibt, nehmen die in der dritten Qualifikationsrunde der Women's Champions League ausgeschiedenen Clubs sowie die Zweit- und Drittplatzierten der zweiten Qualifikationsrunde über ein "Fütterungssystem" am Europacup teil.

Auch die Women's Champions League wird umgestaltet

Mit dem Gewinn des Europapokals qualifiziert sich der Verein automatisch für die dritte Qualifikationsrunde des Meisterpfads der folgenden Saison der Frauen Champions League.

Und auch die Frauen Champions League wurden überarbeitet, mit einer neuen Ligaphase anstelle der traditionellen Gruppenphase, ähnlich wie bei den Männern, aber mit weniger Vereinen (18 Teams). Nach der Ligaphase gibt es ähnlich wie bei den Männern ein K.o.-Playoff, dann das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale (in diesem Fall ein einzelnes Spiel, im Gegensatz zum Europa Cup).

Wenn man sich die Ergebnisse der Gruppenphase in diesem Jahr ansieht, wird deutlich, dass es nicht viele europäische Frauenklubs gibt, die auf ausreichendem Niveau sind, um sich mit den großen europäischen Klubs wie Lyon, Barcelona, Chelsea, Bayern, Arsenal zu messen... Die Schaffung einer zweiten Liga wird den europäischen Frauenfußball sicherlich beleben und den Vereinen mehr Möglichkeiten zum Wachstum geben.