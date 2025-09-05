UEFA bestraft zwei Klubs aus der Europa League und der Conference League für Fanverhalten

HQ

Die UEFA hat nach den Ereignissen in den Qualifikationsspielen hohe Geldstrafen gegen zwei Klubs aus der Europa Leagueund der Conference League verhängt: den FCSB aus Rumänien (der Verein, der früher unter dem Namen Steaua Bukarest bekannt war) und AEK Athen aus Griechenland.

Der FCSB wurde wegen "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens" mit einer Geldstrafe von bis zu 30.000 Euro belegt und wird beim nächsten Heimspiel gegen die Young Boys am 2. Oktober mehrere Bereiche des Stadions in Bukarest schließen lassen, wie Associsted Press berichtet.

In der Zwischenzeit wurde AEK Athen mit bis zu 86.000 Euro für verschiedene Geldstrafen belegt, darunter das Zeigen eines Banners mit Beleidigungen von Anderlecht-Fans während des Play-off-Spiels der Conference League sowie das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und das Eindringen in das Spielfeld. Auch für das nächste Heimspiel der Conference League am 3. Oktober werden Teile des Stadions geschlossen sein.