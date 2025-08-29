Auslosung der Europa League: Rivalen für alle 36 Mannschaften
Dies sind die Rivalen aller Mannschaften in der Europa League, wobei der Kalender diesen Sonntag veröffentlicht wird.
Die 36 Mannschaften der UEFA Europa League kennen ihre Rivalen bereits in der Ligaphase. Der Wettbewerb beginnt Ende September, und bis zum 29. Januar 2029 gibt es acht Spieltage für die Ligaphase mit dem Format, das Sie vielleicht aus dem letzten Jahr kennen: Die besten acht Teams aus den 36 qualifizieren sich für das Achtelfinale, und die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen eine zusätzliche Play-off-Runde. In diesem Jahr, mit einigen Änderungen aufgrund der Beschwerden des letzten Jahres...
Nach der Auslosung, die am Freitag in Monaco stattfand, kennen alle 36 Mannschaften ihre Rivalen: 4 Spiele zu Hause, 4 im Ausland und nie gegen Mannschaften aus demselben Land. 2 aus jedem Topf, um Fairness zu gewährleisten (vier Töpfe teilten die Teams nach ihren Rängen auf).
Alle Ergebnisse der Auslosungen der Europa League:
Topf 1
AS ROMA: Lille (H), Rangers (A), Viktoria Pilsen (H), Celtic (A), Midtjylland (H), Nizza (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A).
PORTO: Rangers (H), RB Salzburg (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Pilsen (A), Nizza (H), Nottingham Forest (A), Malmö (H), Utrecht (A).
RANGERS: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Ferencvaros (A), Ludogorets (H), Sturm Graz (A), Genk (H), Brann (A).
FEYENOORD Aston Villa (H), Real Betis (A), Celtic (H), Braga (A), Sturm Graz (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A).
LILLE: Dinamo Zagreb (H), Roma (A), PAOK (H), Crvena Zvezda (A), Freiburg (H), Young Boys (A), Brann (H), Celta Vigo (A).
DINAMO ZAGREB: Real Betis (H), Lille (A), Fenerbahce (H), Maccabi Tel Aviv (A), FCSB (H), Midtjylland (A), Celta Vigo (H), Malmö (A).
ECHTE BETIS: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Lyon (H), PAOK (A), Nottingham Forest (H), Ludogorets (A), Utrecht (H), Genk (A).
RED BULL SALZBURG: Porto (H), Aston Villa (A), Ferencvaros (H), Lyon (A), Basel (H), Freiburg (A), Go Ahead Eagles (H), Bologna (A).
Aston Villa: RB Salzburg (H), Feyenoord (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)
Topf 2
FENERBAHCE: Aston Villa (H), Dinamo Zagreb (A), Ferencvaros (H), Viktoria Pilsen (A), Nizza (H), FCSB (A), Stuttgart (H), Brann (A)
BRAGA: Feyenoord (H), Rangers (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Nizza (A), Genk (H), Go Ahead Eagles (A)
CRVENA ZVEZDA: Lille (H), Porto (A), Celtic (H), Braga (A), FCSB (H), Sturm Graz (A), Celta Vigo (H), Malmö (A)
VIKTORIA PLZEN: Porto (H), Roma (A), Fenerbahce (H), Ferencvaros (A), Freiburg (H), Basel (A), Malmö (H), Panathinaikos (A)
LYON: RB Salzburg (H), Betis (A), PAOK (H), Maccabi Tel Aviv (A), Basel (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Utrecht (A)
PAOK: Real Betis (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Lyon (A), Young Boys (H), Ludogorets (A), Brann (H), Celta Vigo (A)
CELTIC: Roma (H), Feyenoord (A), Braga (H), Crvena zvezda (A), Stum Graz (H), FC Midjylland (A), Utrecht (H), Bologna (A).
FERENCVAROS: Rangers (H), RB Salzburg (A), Viktoria Pilsen (H), Fenerbahce (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
MACCABI TEL AVIV: Dinamo Zagreb (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Midjylland (H), Freiburg (A), Bologna (H), Stuttgart (A)
Topf 3
JUNGE JABEN: Lille (H), Aston Villa (A), Lyon (H), PAOK (A), Ludogorets (H), FCSB (A), Panathinaikos (H), Stuttgart (A)
BASEL: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Viktoria Pilsen (H), Lyon (A), FCSB (H), Freiburg (A), Stuttgart (H), Genk (A)
MIDTJYLLAND: Dinamo Zagreb (H), AS Roma (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Sturm Graz (H), Nottingham Forest (A), Genk (H), Brann (A)
LUDOGORETS: Real Betis (H), Rangers (A), PAOK (H), Ferencvaros (A), Nizza (H), Young Boys (A), Celta (H), Malmö (A)
NOTTINGHAM FOREST: Porto (H), Real Betis (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Midtjylland (H), Sturn Graz (A), Malmö (H), Utrecht (A).
FREIBURG: RB Salzburg (H), Lille (A), Maccabi Tel Aviv (H), Viktoria Pilsen (A), Basel (H), Nizza (A), Utrecht (H), Bologna (A)
STURM GRAZ: Rangers (H), Feyenoord (A), Crvena zvezda (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Midtjylland (A), Brann (H), Panathinaikos (A)
FCSB: Feyenoord (H), Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Crvena zvezda (A), Young Boys (H), Basel (A), Bologna (H), Go Ahead Eagles (A)
Nizza: Roma (H), Porto (A), Braga (H), Fenerbahce (A), Freiburg (H), Ludogorets (A), Go Ahead Eagles (H), Celta Vigo (A)
Topf 4
BOLOGNA: RB Salzburg (H), Aston Villa (A), Celtic (H), Maccabi Tel Aviv (A), Freiburg (H), FCSB (A), Brann (H), Celta Vigo (A)
CELTA VIGO: Lille (H), Dinamo Zagreb (A), PAOK (H), Crvena zvezda (A), Nizza (H), Ludogorets (A), Bologna (H), Stuttgart (A)
STUTTGART: Feyenoord (H), AS Roma (A), Maccabi Tel Aviv (H), Fenerbahce (A), Young Boys (H), Basel (A), Celta Vigo (H), Go Ahead Eagles (A)
PANATHINAIKOS: Roma (H), Feyenoord (A), Viktoria Pilsen (H), Ferencvaros (A), Sturm Graz (H), Young Boys (A), Go Ahead Eagles (H), Malmö (A)
MALMÖ: Dinamo Zagreb (H), Porto (A), Crvena zvezda (H), Viktoria Pilsen (A), Ludogorets (H), Nottingham Forest (A), Panathinaikos (H), Genk (A)
GO AHEAD EAGLES: Aston Villa (H), RB Salzburg (A), Braga (H), Lyon (A), FCSB (H), Nizza (A), Stuttgart (H), Panathinaikos (A)
UTRECHT: Porto (H), Real Betis (A), Lyon (H), Celtic (A), Nottingham Forest (H), Freiburg (A), Genk (H), Brann (A)
GENK: Real Betis (H), Rangers (A), Ferencvaros (H), Braga (A), Basel (H), Midtjylland (A), Malmö (H), Utrecht (A)
BRANN: Rangers (H), Lille (A), Fenerbahce (H), PAOK (A), Midtjylland (H), Sturm Graz (A), Utrecht (H), Bologna (A)