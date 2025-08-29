Sport
Auslosung der Conference League: Rivalen für alle 36 Teams stehen fest
Die Ligaphase beginnt am 2. Oktober.
Die Rivalen der 36 Mannschaften der UEFA Conference League wurden am Freitag bei der Auslosung gemeinsam mit der Europa League bekannt gegeben. Der Wettbewerb soll in einem Monat (2. Oktober 2025) beginnen, wobei jedes Team sechs Spiele in der Ligaphase bestreitet, das gleiche Format, das letztes Jahr eingeführt wurde und für mehr Abwechslung und Fairness in den Begegnungen sorgt.
Dies sind die Ergebnisse, wobei der Kalender spätestens am Sonntag, den 31. August, veröffentlicht wird
Alle Ergebnisse der Auslosungen in der Conference League:
Aberdeen
Heim: Shakhtar (UKR), Straßburg (FRA), Noah (ARM)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), AEK Larnaca (CYP)
AEK Athen
Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)
AEK Larnaca
Heim: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)
AZ Alkmaar
Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Breiðablik
Heim: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Shakhtar (UKR), Strassburg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)
Celje
Heim: Legia Warszawa (POL), AEK Athen (GRE), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Crystal Palace
Heim: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Straßburg (FRA), Shelbourne (IRL)
Drita
Heim: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)
Dynamo Kiew
Heim: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Auswärts: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)
Fiorentina
Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Häcken
Heim: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)
Hamrun Spartans
Heim: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)
Jagiellonia
Heim: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)
KuPS Kuopio
Heim: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
L. Red Imps
Wohnort: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)
Lausanne-Sport
Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Auswärts: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Lech Poznań
Heim: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)
Legia Warszawa
Heim: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)
Mainz
Heim: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Noah
Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Omonoia
Heim: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Auswärts: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Raków
Heim: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)
Rayo Vallecano
Wohnort: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)
Rijeka
Heim: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
S. Bratislava
Heimat: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), Häcken (SWE)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)
Samsunspor
Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)
Schachtar
Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)
Shamrock Rovers
Heim: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), Breiðablik (ISL)
Shelbourne
Heimat: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)
Shkëndija
Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)
Sigma Olomouc
Heim: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Auswärts: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)
SK Schnellbahn
Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)
Sparta Prag
Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)
Straßburg
Heim: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)
U. Craiova
Heim: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)
Auswärts: SK Rapid (AUT), AEK Athen (GRE), Raków (POL)
Zrinjski
Heim: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)