Auslosung der Conference League: Rivalen für alle 36 Teams stehen fest

Die Ligaphase beginnt am 2. Oktober.

Die Rivalen der 36 Mannschaften der UEFA Conference League wurden am Freitag bei der Auslosung gemeinsam mit der Europa League bekannt gegeben. Der Wettbewerb soll in einem Monat (2. Oktober 2025) beginnen, wobei jedes Team sechs Spiele in der Ligaphase bestreitet, das gleiche Format, das letztes Jahr eingeführt wurde und für mehr Abwechslung und Fairness in den Begegnungen sorgt.

Dies sind die Ergebnisse, wobei der Kalender spätestens am Sonntag, den 31. August, veröffentlicht wird

Alle Ergebnisse der Auslosungen in der Conference League:

Aberdeen


Heim: Shakhtar (UKR), Straßburg (FRA), Noah (ARM)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), AEK Larnaca (CYP)

AEK Athen


Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca


Heim: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)

AZ Alkmaar


Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik


Heim: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Shakhtar (UKR), Strassburg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)

Celje


Heim: Legia Warszawa (POL), AEK Athen (GRE), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace


Heim: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Straßburg (FRA), Shelbourne (IRL)

Drita


Heim: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)

Dynamo Kiew


Heim: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)
Auswärts: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)

Fiorentina


Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)

Häcken


Heim: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans


Heim: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)

Jagiellonia


Heim: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio


Heim: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)

L. Red Imps


Wohnort: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport


Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)
Auswärts: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań


Heim: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa


Heim: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)

Mainz


Heim: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)
Auswärts: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)

Noah


Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)

Omonoia


Heim: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)
Auswärts: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)

Raków


Heim: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano


Wohnort: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)

Rijeka


Heim: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)
Auswärts: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

S. Bratislava


Heimat: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), Häcken (SWE)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)

Samsunspor


Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)

Schachtar


Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)
Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers


Heim: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)
Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), Breiðablik (ISL)

Shelbourne


Heimat: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)
Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)

Shkëndija


Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)
Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc


Heim: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)
Auswärts: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

SK Schnellbahn


Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)
Auswärts: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)

Sparta Prag


Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)
Auswärts: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)

Straßburg


Heim: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)
Auswärts: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)

U. Craiova


Heim: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)
Auswärts: SK Rapid (AUT), AEK Athen (GRE), Raków (POL)

Zrinjski


Heim: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)
Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)

