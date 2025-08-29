Auslosung der Conference League: Rivalen für alle 36 Teams stehen fest

HQ

Die Rivalen der 36 Mannschaften der UEFA Conference League wurden am Freitag bei der Auslosung gemeinsam mit der Europa League bekannt gegeben. Der Wettbewerb soll in einem Monat (2. Oktober 2025) beginnen, wobei jedes Team sechs Spiele in der Ligaphase bestreitet, das gleiche Format, das letztes Jahr eingeführt wurde und für mehr Abwechslung und Fairness in den Begegnungen sorgt.

Dies sind die Ergebnisse, wobei der Kalender spätestens am Sonntag, den 31. August, veröffentlicht wird

Alle Ergebnisse der Auslosungen in der Conference League:

Aberdeen

Heim: Shakhtar (UKR), Straßburg (FRA), Noah (ARM)Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), AEK Larnaca (CYP)

AEK Athen

Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)Auswärts: Fiorentina (ITA),Celje (SVN), Samsunspor (TUR)

AEK Larnaca

Heim: AZ Alkmaar (NED), Aberdeen (SCO), Shkëndija (MKD)Auswärts: Crystal Palace (ENG), Rijeka (CRO), Häcken (SWE)

AZ Alkmaar

Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)Auswärts: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Breiðablik

Heim: Shamrock Rovers (IRL), KuPS Kuopio (FIN), Samsunspor (TUR)Auswärts: Shakhtar (UKR), Strassburg (FRA),Lausanne-Sport (SUI)

Celje

Heim: Legia Warszawa (POL), AEK Athen (GRE), Shelbourne (IRL)Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)

Crystal Palace

Heim: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), AEK Larnaca (CYP)Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Straßburg (FRA), Shelbourne (IRL)

Drita

Heim: AZ Alkmaar (NED), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD)Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Shelbourne (IRL)

Dynamo Kiew

Heim: Crystal Palace (ENG), Zrinjski (BIH), Noah (ARM)Auswärts: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Samsunspor (TUR)

Fiorentina

Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Sigma Olomouc (CZE)Auswärts: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)

Häcken

Heim: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), AEK Larnaca (CYP)Auswärts: S. Bratislava (SVK), Zrinjski (BIH), Shelbourne (IRL)

Hamrun Spartans

Heim: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Lausanne-Sport (SUI)Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Jagiellonia (POL), Samsunspor (TUR)

Jagiellonia

Heim: Rayo Vallecano (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Strasbourg (FRA), Shkëndija (MKD)

KuPS Kuopio

Heim: S. Bratislava (SVK), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)Auswärts: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)

L. Red Imps

Wohnort: Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)Auswärts: Legia Warszawa (POL), Zrinjski (BIH), Hamrun Spartans (MLT)

Lausanne-Sport

Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), Breiðablik (ISL)Auswärts: Lech Poznań (POL), KuPS Kuopio (FIN), Hamrun Spartans (MLT)

Lech Poznań

Heim: SK Rapid (AUT), Mainz (GER), Lausanne-Sport (SUI)Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), L. Red Imps (GIB), Sigma Olomouc (CZE)

Legia Warszawa

Heim: Sparta Praha (CZE), L. Red Imps (GIB), Samsunspor (TUR)Auswärts: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Noah (ARM)

Mainz

Heim: Fiorentina (ITA), Zrinjski (BIH), Samsunspor (TUR)Auswärts: Lech Poznań (POL), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)

Noah

Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Sigma Olomouc (CZE)Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Aberdeen (SCO), U. Craiova (ROU)

Omonoia

Heim: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)Auswärts: SK Rapid (AUT), Drita (KOS), Lausanne-Sport (SUI)

Raków

Heim: SK Rapid (AUT), Zrinjski (BIH), U. Craiova (ROU)Auswärts: Sparta Praha (CZE), Omonoia (CYP), Sigma Olomouc (CZE)

Rayo Vallecano

Wohnort: Lech Poznań (POL), Drita (KOS), Shkëndija (MKD)Auswärts: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Häcken (SWE)

Rijeka

Heim: Sparta Praha (CZE), Celje (SVN), AEK Larnaca (CYP)Auswärts: Shakhtar (UKR), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

S. Bratislava

Heimat: Rayo Vallecano (ESP), Straßburg (FRA), Häcken (SWE)Auswärts: AZ Alkmaar (NED), KuPS Kuopio (FIN), Shkëndija (MKD)

Samsunspor

Heim: Dynamo Kiew (UKR), AEK Athen (GRE), Hamrun Spartans (MLT)Auswärts: Legia Warszawa (POL), Mainz (GER), Breiðablik (ISL)

Schachtar

Heim: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), Breiðablik (ISL)Auswärts: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Hamrun Spartans (MLT)

Shamrock Rovers

Heim: Shakhtar (UKR), Celje (SVN), Hamrun Spartans (MLT)Auswärts: Sparta Praha (CZE), AEK Athen (GRE), Breiðablik (ISL)

Shelbourne

Heimat: Crystal Palace (ENG), Drita (KOS), Häcken (SWE)Auswärts: AZ Alkmaar (NED), Celje (SVN), Shkëndija (MKD)

Shkëndija

Wohnort: S. Bratislava (SVK), Jagiellonia (POL), Shelbourne (IRL)Auswärts: Rayo Vallecano (ESP), Drita (KOS), AEK Larnaca (CYP)

Sigma Olomouc

Heim: Lech Poznań (POL), Celje (SVN), Raków (POL)Auswärts: Fiorentina (ITA), L. Red Imps (GIB), Noah (ARM)

SK Schnellbahn

Heim: Fiorentina (ITA), Omonoia (CYP), U. Craiova (ROU)Auswärts: Lech Poznań (POL), Zrinjski (BIH), Raków (POL)

Sparta Prag

Heim: Shamrock Rovers (IRL), Aberdeen (SCO), Raków (POL)Auswärts: Legia Warszawa (POL), Rijeka (CRO), U. Craiova (ROU)

Straßburg

Heim: Crystal Palace (ENG), Jagiellonia (POL), Breiðablik (ISL)Auswärts: S. Bratislava (SVK), Aberdeen (SCO), Häcken (SWE)

U. Craiova

Heim: Sparta Praha (CZE), Mainz (GER), Noah (ARM)Auswärts: SK Rapid (AUT), AEK Athen (GRE), Raków (POL)

Zrinjski

Heim: SK Rapid (AUT), L. Red Imps (GIB), Häcken (SWE)Auswärts: Dynamo Kiew (UKR), Mainz (GER), Raków (POL)