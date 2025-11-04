Trent Alexander-Arnold rechnete mit einer "feindseligen Reaktion" bei seiner Rückkehr nach Liverpool

HQ

Real Madrid gastiert heute Abend an der Anfield Road für das Champions-League-Spiel 4 gegen Liverpool, was bedeutet, dass Trent Alexander-Arnold an den Ort zurückkehren wird, den er 20 Jahre lang sein Zuhause nannte. Der Rechtsverteidiger wurde von einem Lokalmatador in Liverpool und einem geschätzten Eigengewächs zu einem Außenseiter, als er sich entschied, nicht bei Liverpool zu verlängern und bei Real Madrid zu unterschreiben, dem Verein, der Liverpool zweimal im Champions-League-Finale besiegte (2018 und 2022).

Wie werden die Menschen reagieren , wenn sie Trent wiedersehen? Werden sie ihn als Belohnung für all die Jahre in Rot bejubeln, oder werden sie ihn ausbuhen (wie sie es in seinen letzten Spielen in der letzten Saison getan haben)? Paul Gorst, Journalist des Liverpool Echo, sagte, er erwarte einen "feindseligen Empfang".

"Ich denke, es gab einige Meinungsverschiedenheiten unter den Liverpool-Fans, als er im Mai gegen Arsenal von der Bank kam. Einige Leute buhten, andere nicht. Ich denke, dass es dieses Mal viel mehr Übereinstimmung geben wird. Es ist wahrscheinlich, dass es einen feindseligen Empfang geben wird. Ich weiß nicht, ob alle Fans damit einverstanden sein werden, aber wenn er auf den Platz kommt, wird es wahrscheinlich ein sehr feindseliger Empfang für seine Rückkehr sein", sagte er gegenüber Marca.

Ein weiterer Journalist, der den FC Liverpool verfolgt, Juan Yagüe, erklärt, warum viele Liverpool-Fans immer noch einen Groll gegen ihn hegen: "Die mangelnde Transparenz des Spielers war sehr unpopulär. Er ließ es so aussehen, als wäre die Entscheidung noch nicht gefallen, und bei seinem Auftritt bei Real Madrid sagte er, er habe lange darauf gewartet, dass es dazu kommt."

"Ich denke, es wird eine Meinungsspaltung geben, aber die meisten Menschen sind immer noch schlau von dem, was letztes Jahr passiert ist, also wird es etwas Applaus geben, aber vor allem Buhrufe."

Es bleibt abzuwarten, ob Trent Alexander-Arnold spielen wird, aber das ist unwahrscheinlich, da er sich noch von einer Verletzung erholt und zuletzt am 13. September, also vor zwei Monaten, gespielt hat. Xabi Alonso wird sich vielleicht nicht dafür entscheiden, ihn dem Druck auszusetzen, gegen seine Teamkollegen zu spielen... die eher sind, begrüßen Trent mit offenen Armen. "Ich weiß nicht, wie es den Fans geht, aber ich werde ihn umarmen, wenn ich ihn sehe. Er ist ein Freund", sagte Liverpool-Spieler Ryan Gravenberch.