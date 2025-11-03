Champions League Runde 4, alle Spiele dieser Woche und Highlights darunter Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern

HQ

Die Champions League geht in dieser Woche weiter und erreicht die Halbzeit der Ligaphase. Am Mittwoch werden wir bereits ein solides Bild vom Niveau aller 36 Mannschaften in der Tabelle der Ligaphase haben, und aufgrund der Spielpläne ist es sicher, dass zumindest einige der besten Mannschaften der Liga einige Punkte liegen lassen werden.

Zu den Höhepunkten dieser Woche gehören Liverpool gegen Real Madrid, eine Wiederholung der letztjährigen Champions League sowie die Endspiele 2018 und 2022; PSG gegen Bayern, die beiden Mannschaften, die derzeit an der Tabellenspitze stehen, oder Manchester City gegen Borussia Dortmund, zwei Mannschaften, die ebenfalls punktgleich sind. Hier sind alle Champions-League-Spiele dieser Woche.

Champions League Spieltag 4

Dienstag, 4. November



Slavia Prag - Arsenal: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT



Neapel - Frankfurt: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT



Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Bodø/Glimt gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Juventus gegen Sporting CP: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Liverpool - Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Olympiacos gegen PSV Eindhoven: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Paris Saint-Germain - Bayern München: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Tottenham - Kopenhagen: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Mittwoch, 5. November



Pafos - Villarreal: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT



Qarabağ gegen Chelsea: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT



Ajax gegen Galatasaray: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Club Brugge vs Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Inter gegen Kairat Almaty: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Manchester City - Borussia Dortmund: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Newcastle United gegen Athletic Club: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Marseille gegen Atalanta: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Benfica vs Leverkusen: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Wie geht es weiter in der Champions League

Der 5. Spieltag findet zwischen dem 25. und 26. November statt. Zu den Highlights zählen Chelsea gegen Barcelona, Manchester City gegen Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund gegen Villarreal am Dienstag sowie Liverpool gegen PSV, Atlético Madrid gegen Inter, Arsenal gegen Bayern und PSG gegen Tottenham am Mittwoch.

Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?

So sehen Sie die Champions League live

Die UEFA Champions League ist je nach Land hauptsächlich auf kostenpflichtigen Kanälen verfügbar. Hier ist eine Liste der Sender der UEFA Champions League der Männer in Europa:



Tschechien: TV Nova



Dänemark: Viaplay



Finnland: MTV Oy



Frankreich: Canal+



Deutschland: DAZN, Amazon Prime



Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn: RTL, Sport 1



Island: Syn, Viaplay



Italien: Sky, Amazon Prime



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: TV2 Norwegen



Polen: Canal+



Portugal: Sport TV, DAZN



Republik Irland: RTE, Premier Sports



Spanien: Movistar Plus



Schweden: Viaplay



Schweiz: blau, SRG



Türkiye: TRT



Ukraine: Megogo



Vereinigtes Königreich: TNT Sports



Die vollständige Liste der UEFA Champions League-Sender weltweit finden Sie auf der UEFA-Website.