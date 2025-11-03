Champions League Runde 4, alle Spiele dieser Woche und Highlights darunter Liverpool-Real Madrid, PSG-Bayern
Hier ist eine Liste der Champions-League-Spiele am 4. und 5. November und wie Sie sie sehen können.
Die Champions League geht in dieser Woche weiter und erreicht die Halbzeit der Ligaphase. Am Mittwoch werden wir bereits ein solides Bild vom Niveau aller 36 Mannschaften in der Tabelle der Ligaphase haben, und aufgrund der Spielpläne ist es sicher, dass zumindest einige der besten Mannschaften der Liga einige Punkte liegen lassen werden.
Zu den Höhepunkten dieser Woche gehören Liverpool gegen Real Madrid, eine Wiederholung der letztjährigen Champions League sowie die Endspiele 2018 und 2022; PSG gegen Bayern, die beiden Mannschaften, die derzeit an der Tabellenspitze stehen, oder Manchester City gegen Borussia Dortmund, zwei Mannschaften, die ebenfalls punktgleich sind. Hier sind alle Champions-League-Spiele dieser Woche.
Champions League Spieltag 4
Dienstag, 4. November
- Slavia Prag - Arsenal: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT
- Neapel - Frankfurt: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT
- Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Bodø/Glimt gegen Monaco: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Juventus gegen Sporting CP: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Liverpool - Real Madrid: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Olympiacos gegen PSV Eindhoven: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Paris Saint-Germain - Bayern München: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Tottenham - Kopenhagen: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
Mittwoch, 5. November
- Pafos - Villarreal: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT
- Qarabağ gegen Chelsea: 18:45 Uhr MEZ, 17:45 Uhr GMT
- Ajax gegen Galatasaray: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Club Brugge vs Barcelona: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Inter gegen Kairat Almaty: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Manchester City - Borussia Dortmund: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Newcastle United gegen Athletic Club: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Marseille gegen Atalanta: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
- Benfica vs Leverkusen: 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT
Wie geht es weiter in der Champions League
Der 5. Spieltag findet zwischen dem 25. und 26. November statt. Zu den Highlights zählen Chelsea gegen Barcelona, Manchester City gegen Bayer Leverkusen oder Borussia Dortmund gegen Villarreal am Dienstag sowie Liverpool gegen PSV, Atlético Madrid gegen Inter, Arsenal gegen Bayern und PSG gegen Tottenham am Mittwoch.
Wer wird Ihrer Meinung nach die Champions League 2025/26 gewinnen?
So sehen Sie die Champions League live
Die UEFA Champions League ist je nach Land hauptsächlich auf kostenpflichtigen Kanälen verfügbar. Hier ist eine Liste der Sender der UEFA Champions League der Männer in Europa:
- Tschechien: TV Nova
- Dänemark: Viaplay
- Finnland: MTV Oy
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: DAZN, Amazon Prime
- Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn: RTL, Sport 1
- Island: Syn, Viaplay
- Italien: Sky, Amazon Prime
- Niederlande: Ziggo Sport
- Norwegen: TV2 Norwegen
- Polen: Canal+
- Portugal: Sport TV, DAZN
- Republik Irland: RTE, Premier Sports
- Spanien: Movistar Plus
- Schweden: Viaplay
- Schweiz: blau, SRG
- Türkiye: TRT
- Ukraine: Megogo
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports
Die vollständige Liste der UEFA Champions League-Sender weltweit finden Sie auf der UEFA-Website.