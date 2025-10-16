Trainer von Valencia Basket will nach Niederlage gegen Hapoel Tel Aviv hinter verschlossenen Türen keine Ausreden mehr

HQ

Inmitten riesiger Demonstrationen und eines Tages des nationalen Streiks gegen Israel besuchte Hapoel Tel Aviv die kürzlich eröffnete Roig-Arena in Valencia in der EuroLeague und besiegte den Gastgeber in einem leeren Stadion mit 93:100, weil der Verein, der sich ursprünglich dafür entschieden hatte, keine Tickets zu verkaufen, dann beschloss, das Spiel hinter verschlossenen Türen auszutragen und die Valencia-Mitglieder außen vor zu lassen.

Valencias Trainer Pedro Martínez wurde gefragt, ob die Fans um sich herum ihnen zu einem Comeback verholfen hätten. Wir werden es nie erfahren, aber er bat um keine Ausreden. "Wir müssen uns an die Situationen anpassen und dürfen uns nicht beschweren, weil es nutzlos ist. Wir hätten gerne Fans gehabt, aber ich werde nicht sagen, dass wir verloren haben, weil uns unsere Fans gefehlt haben", sagte er (via EuroHoops).

Es war nicht das einzige Basketballspiel gegen Israel, das hinter verschlossenen Türen stattfand: Am Mittwoch spielte La Laguna Teneriffa in der Basketball Champions League und besiegte Bnei Herzliya, und BAXI Manresa besiegte auch Hapoel Jerusalem im EuroCup.

In Valencia gewann die israelische Mannschaft, wobei Chris Jones, ehemaliger Valencia-Spieler seit drei Jahren, Hapoel mit 14 Punkten, 8 Assists und 3 Steals dabei half, die Anzeigetafel die ganze Zeit über anzuführen, was für ihn ein Saisonhoch war, obwohl Valencia sehr knapp zurücklag. Damit liegt Hapoel mit 3 Siegen und 1 Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz und Valencia mit 2/2 auf dem neunten Platz.