EuroLeague-Ergebnisse von Woche 4 und Ansetzungen am Donnerstag und Freitag
Nach vier Runden ist kein Team mehr ungeschlagen in der EuroLeague.
Die Euroleague hat ihre vierte Runde der größten Ausgabe des Wettbewerbs mit 20 Mannschaften, darunter Dubai, abgeschlossen, die einen großen Sieg gegen Fenerbahce errungen haben. Real Madrid holte ebenfalls seinen dritten Sieg in Folge und führt die Charts hinter Zalgiris an, aber noch ist keine Mannschaft ungeschlagen. Nur Baskonia konnte bisher noch kein Spiel gewinnen.
Dies sind die Ergebnisse der 4. Runde der EuroLeague, die am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird:
- Paris 105-87 Baskonia
- Real Madrid - Partizan 93:86
- Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv
- Virtus Bologna 77-73Monaco
- Panathinakikos 91-85 Lyon-Villeurbanne
- Bayern - Olimpia Milano 64:53
- Olympiakos - Anadolu Efes 78:82
- Crvena zvezda 88-79 Zalgiris Kaunas
- Fenerbahce 69-93 Dubai
- Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcelona
Spiele der 5. Runde der EuroLeague in dieser Woche
Es gibt keine Zeit zum Ausruhen, denn direkt danach beginnt Runde 5 mit Spielen am Donnerstag und Freitag:
Donnerstag, 16. Oktober
- Dubai vs. Barcelona: 18:00 Uhr
- Zalgiris gegen Mailand: 19:00 Uhr
- Fenerbahce vs. Bayern München: 19:45 Uhr
- Maccabi Tel Aviv vs. Olympiacos: 21:00 Uhr
Freitag, 17. Oktober
- Crvena zvezda vs. Real Madrid: 19:00 Uhr
- Anadolu Efes gegen Panathinakikos: 19:30 Uhr
- Monaco vs. Valencia Basket: 19:30 Uhr
- Lyon-Villeurbanne gegen Virtus Bologna: 20:00 Uhr
- Baskonia vs. Partizan: 20:45 Uhr
- Paris vs. Hapoel Tel Aviv: 20:45 Uhr