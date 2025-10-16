EuroLeague-Ergebnisse von Woche 4 und Ansetzungen am Donnerstag und Freitag

HQ

Die Euroleague hat ihre vierte Runde der größten Ausgabe des Wettbewerbs mit 20 Mannschaften, darunter Dubai, abgeschlossen, die einen großen Sieg gegen Fenerbahce errungen haben. Real Madrid holte ebenfalls seinen dritten Sieg in Folge und führt die Charts hinter Zalgiris an, aber noch ist keine Mannschaft ungeschlagen. Nur Baskonia konnte bisher noch kein Spiel gewinnen.

Dies sind die Ergebnisse der 4. Runde der EuroLeague, die am Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird:



Paris 105-87 Baskonia



Real Madrid - Partizan 93:86



Valencia 93-100 Hapoel Tel Aviv



Virtus Bologna 77-73Monaco



Panathinakikos 91-85 Lyon-Villeurbanne



Bayern - Olimpia Milano 64:53



Olympiakos - Anadolu Efes 78:82



Crvena zvezda 88-79 Zalgiris Kaunas



Fenerbahce 69-93 Dubai



Maccabi Tel Aviv 71-92 Barcelona



Spiele der 5. Runde der EuroLeague in dieser Woche

Es gibt keine Zeit zum Ausruhen, denn direkt danach beginnt Runde 5 mit Spielen am Donnerstag und Freitag:

Donnerstag, 16. Oktober



Dubai vs. Barcelona: 18:00 Uhr



Zalgiris gegen Mailand: 19:00 Uhr



Fenerbahce vs. Bayern München: 19:45 Uhr



Maccabi Tel Aviv vs. Olympiacos: 21:00 Uhr



Freitag, 17. Oktober



Crvena zvezda vs. Real Madrid: 19:00 Uhr



Anadolu Efes gegen Panathinakikos: 19:30 Uhr



Monaco vs. Valencia Basket: 19:30 Uhr



Lyon-Villeurbanne gegen Virtus Bologna: 20:00 Uhr



Baskonia vs. Partizan: 20:45 Uhr



Paris vs. Hapoel Tel Aviv: 20:45 Uhr

