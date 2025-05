Toxizität und Online-Belästigung in der Formel 1 werden von einigen argentinischen Fans immer schlimmer

HQ

Toxische Fandoms gibt es überall, und sicherlich ist die Formel 1 nicht frei von respektlosen Fans, die ihre Leidenschaft über die Grenzen des Akzeptablen hinaus tragen. In letzter Zeit musste sich die Formel 1 mit Online-Beschimpfungen gegen den Alpine-Fahrer Franco Colapinto auseinandersetzen, dessen argentinische Fans (natürlich eine Minderheit von ihnen) seine Rivalen beleidigten und beschimpften.

Ein (sehr kleinerer) Zwischenfall zwischen Colapinto und Yuki Tsunoda in der vergangenen Woche veranlasste Alpine und die FIA, sich zu engagieren und Respekt zu fordern. Im Fall von Tsunoda benutzten einige rassistische Beleidigungen, als der japanische Fahrer wütend gestikulierte, als Colapinto ihn in einem FP1 am vergangenen Freitag behinderte, auch wenn Colapinto später selbst sagte, dass Tsunoda nach einem ziemlich häufigen Vorfall zu Recht wütend war. Aber es war kein Einzelfall.

Fake News über Jack Doohan schaffen es in die Nachrichten in Argentinien

Ein weiteres Opfer der extremistischen Fans von Colapinto ist Jack Doohan, Colapintos Teamkollege bei Alpine, der aufgrund seiner schlechten Leistung "degradiert" wurde, so dass Colapinto, der die Saison als Ersatzfahrer begann, zumindest für ein paar Rennen "Interims"-Hauptfahrer werden konnte. Doohan wird seit Beginn der Saison von einigen argentinischen Fans online belästigt, und kürzlich, als die beiden Fahrer die Plätze tauschten, wurde es noch schlimmer und sie gerieten in den Bereich der Fake News.

Anscheinend hat ein Parodie-Account die Geschichte erfunden, dass Doohans Vater sich angeblich über den Sturz von Colapinto im Qualifying lustig gemacht hat. Das war alles falsch, aber einige argentinische Medien hielten es für echt, wie Motorsport berichtete.

FIA verurteilt Online-Belästigung in der Formel 1 und verteidigt Tsunoda und Doohan

"Jack Doohan und Yuki Tsunoda sind großartige Menschen, sehr talentierte Fahrer und Botschafter für unseren Sport, die zusammen mit ihren Familien mit Respekt behandelt werden sollten, anstatt von Menschen beschimpft zu werden, die sich hinter den sozialen Medien verstecken", fügte die FIA in einer Erklärung hinzu.

Mit der zunehmenden Toxizität in der Formel 1 forderte Colapinto selbst seine Anhänger auf, mehr Respekt zu zeigen. Viele argentinische Fans haben Tsunoda ebenfalls Unterstützungsnachrichten geschickt und sich für das Verhalten anderer argentinischer Fans entschuldigt.

"Die Formel 1 ist eine enge Gemeinschaft, und wir alle verurteilen diese Taten und werden weiterhin im gesamten Sport daran arbeiten, Missbrauch kollektiv zu blockieren und auf Social-Media-Plattformen zu melden, aber wir müssen diese Plattformen mehr tun, um die Verbreitung von abscheulichen Kommentaren und Beschimpfungen zu stoppen", fügte die FIA hinzu.