Alpine und FIA verurteilen Online- und rassistische Beleidigungen gegen Yuki Tsunoda nach Vorfall mit Colapinto

Die Rückkehr von Franco Colapinto in die Formel 1 als Hauptfahrer, der Jack Doohan für die nächsten fünf (mittlerweile vier) Rennen bei Alpine ersetzt, wurde von den argentinischen F1-Fans mit Begeisterung aufgenommen. Nach einem kleinen Zwischenfall zwischen Colapinto und Red Bull-Fahrer Yuki Tsunoda im FP1 in der Emilia Romagna letzte Woche schleuderten einige Fans Beleidigungen und Beleidigungen, einschließlich rassistischer Beleidigungen, in Richtung der japanischen Fahrer (via Motorsport).

Die Situation veranlasste Alpine und den Dachverband FIA zu einer Erklärung: "Wir ermutigen alle, sich daran zu erinnern, dass hinter dem Visier dieser übermenschlichen Athleten eine Person steckt, ein Individuum mit Gefühlen, Familie, Freunden und geliebten Menschen. Als Team können wir Online-Beleidigungen nicht dulden und fordern alle Fans dieses Sports, den wir lieben, auf, freundlich und respektvoll zu sein."

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, als Colapinto mehrere Fahrer behinderte, als er bei seiner F1-Rückkehr mit Alpine wieder auf Touren kam. Vor allem Tsunoda gestikulierte wütend, und Colapinto selbst sagte, dass Tsunoda zu Recht verärgert war.

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem fügte hinzu: "Ich stehe voll und ganz hinter Yuki Tsunoda und Franco Colapinto und danke ihnen, dass sie sich gegen das wachsende Problem des Online-Missbrauchs im Motorsport ausgesprochen haben."

In anderen Alpine-bezogenen Nachrichten erfuhren wir kürzlich, dass der Bruder des ehemaligen Alpine-Chefs, der diese Woche zurückgetreten ist, mit "großen Mengen Bargeld" verhaftet wurde.