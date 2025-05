Tennisspieler sprechen sich gegen respektlose Zuschauer bei den Italian Open in Rom aus

HQ

Das Tennis-Spektakel der Internazionali BNL d'Italia, des ATP- und WTA-Masters 1.000 in Rom, wird von einigen Zuschauern getrübt, die die Spielerinnen nicht respektieren. Und leider haben wir ein paar Episoden gesehen, in denen einige Spieler aus dem Publikum respektlos behandelt wurden. Jakub Mensik musste in einem Spiel gegen Fábián Marozsán auf einige Zuschauer im Publikum zugehen, die ihn beschimpften.

Der japanische Spieler Yoshihito Nishioka antwortete auf X auf ein Video einer Jakub Mensik-Fanpage und erinnerte daran, dass er 2023 bei einer Zweitrundenniederlage gegen den Lokalmatadoren Lorenzo Sonego ebenfalls beleidigt wurde. "Italienische Fans schrien "Let's go Sushi", dieses Jahr nannte mich jemand "Komm schon, China", beide zwischen den Spielen. Ich weiß, dass das nur wenige Menschen tun, aber viele Male in Rom."

Es war kein Einzelfall. In einem Spiel zwischen Aryna Sabalenka und Zhen Qinwen schrie die weißrussische Spielerin einem Zuschauer zu: "Mach die F*t aus", der nicht aufhörte, sie zu beschimpfen. Das passiert häufiger, wenn ein italienischer Spieler spielt: Im Spiel zwischen Daniil Medvedev und Lorenzo Musetti oder dem zwischen Diana Shnaider und Jasmine Paolini forderten die Schiedsrichter die Zuschauer mehrmals auf, still zu sein.