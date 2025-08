Tour de France Femmes bricht Zuschauerrekorde in Frankreich

HQ

Die Tour de France der Frauen gibt es in ihrer aktuellen Ausgabe seit ihrer Gründung im Jahr 2022 nur vier Saisons. Sie wuchs von acht auf neun Etappen, sie wurde härter, wettbewerbsfähiger, und die Zuschauer reagierten: In Frankreich brach sie Rekorde, deutlich mehr als in den letzten Jahren. Nach Angaben von France TV hatte das Rennen, das zwischen dem 26. Juli und dem 3. August stattfand, insgesamt 25,7 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen (France 2 und France 3) und auf der digitalen Plattform france.tv.

Der öffentlich-rechtliche Sender produzierte mehr als 25 Stunden Inhalt mit durchschnittlich 2,7 Millionen Zuschauern pro Bühne, was einem Anstieg von mehr als einer halben Million gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das entsprach 31,6 % des Zuschaueranteils.

In der Schlussphase am vergangenen Sonntag wurde es noch besser, als es auf durchschnittlich 4,4 Millionen Zuschauer wuchs (mit einem Spitzenwert von 7,7 Millionen), was einem Marktanteil von 41,2 % entspricht. Und all diese Millionen freuten sich, als Pauline Ferrand-Prévot von Visma Lease a Bike die Etappe und die Tour gewann und damit die erste Französin (Frau oder Mann) wurde, die eine Tour de France gewann, ein Ergebnis, das das Interesse in den kommenden Jahren wahrscheinlich hoch halten wird, auch wenn Ferrand-Prévot bezweifelt, dass sie es nächstes Jahr noch einmal versuchen wird.

Im Ausland erreichte die Tour de France Femmes 190 Länder. In Spanien wurde täglich über den öffentlich-rechtlichen Sportsender Teledeporte berichtet, obwohl er im Gegensatz zur Tour der Männer die Mainstream-Kanäle nicht erreichte. Im Vereinigten Königreich wurde es jedoch auf TNT Sports in die Paywall verbannt. Nächstes Jahr wird auch die Tour de France der Männer auf kostenpflichtige Kanäle verbannt, was viele Radsportliebhaber im Land beunruhigt.