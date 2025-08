Warum die Siegerin der Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, möglicherweise nicht mehr ins Rennen zurückkehrt

HQ

Pauline Ferrand-Prévot machte Frankreich stolz, indem sie als erste Französin seit Jeannie Longo im Jahr 1989 die Tour de France gewann. Die 33-jährige Fahrerin von Visma-Lease a Bike führte bereits vor Beginn der 9. Etappe, einer hügeligen Etappe mit Ziel in Châtel in der Nähe der französisch-schweizerischen Grenze, die Gesamtwertung an.

Demi Vollering und Katarzyna Niewiadoma-Phinney komplettierten das Podium der Tour de France, ohne die ehemalige Trägerin des gelben Trikots Kim le Court, die in der 8. Etappe gestürzt war. Mit den Hoffnungen einer ganzen Nation auf ihren Schultern erfüllte sich Ferrand-Prévot den Traum eines jeden Fahrers in Frankreich, aber jetzt wird sie weitermachen. Ferrand-Prévot widmete sich dem Cyclocross und Cross-Country-Rad und kehrte erst im vergangenen Jahr nach sechs Jahren in den Straßenrennsport zurück.

Dafür musste sie sich sehr hart vorbereiten, unter anderem musste sie abnehmen, eine Entscheidung, die ihr online Kritik einbrachte. "Weil meine Vorbereitung auf die Tour de France so hart war, sehe ich mich jetzt nicht mehr so. Vielleicht liegt es nur daran, dass ich müde bin und eine kleine Pause einlegen möchte", sagte sie gegenüber Cycling Weekly.

"In den letzten Monaten war es gut, mich dafür zu engagieren, es hat sich ausgezahlt, aber es war auch sehr hart. Deswegen könnte ich das nicht mehrmals im Jahr machen. Es ist so viel Opfer."

Über ihren Gewichtsverlust sagt sie, dass es "nicht 100% gesund" ist und nicht so bleiben will, aber sie vertraut ihrem Ernährungsberater und weiß, dass alles unter Kontrolle ist. "Ich habe ziemlich viele Beschwerden auf Instagram darüber, dass ich kein gutes Beispiel für junge Leute bin. Aber ich denke auch, dass Eltern ihre Kinder erziehen und ihnen sagen sollten: 'Ok, Pauline ist so, weil sie sich auf die Tour de France vorbereitet, und es ist nicht für immer.'"