Britische Politikerin fordert im Fernsehen das Parlament auf, die Krise der Fahrradpreise zu lösen: "Radfahren hat Leben gerettet"

HQ

Radfahren im Fernsehen ist in Großbritannien und Irland diesen Monat deutlich teurer geworden. Die Schließung von Eurosport und Discovery+, die zum TNT Sports-Netzwerk zusammengeführt wurden, bedeutet, dass Radsportfans nun ein Premium-Abonnement von 30,99 £ oder 30 € pro Monat zahlen müssen, anstatt der bisherigen Gebühr von 6,99 £, das Straßen-, Cyclocross-, Bahn- und Mountainbikes umfasst. Und während eine begrenzte Auswahl an Wettbewerben, darunter die Highlights von Giro d'Italia und Vuelta a España, auf dem Free-Kanal Quest verbleibt, wird die Tour de France, der wichtigste Radsportwettbewerb, nicht kostenlos übertragen.

Traditionell wurde die Tour de France in Großbritannien auf ITV übertragen. Aber 2025 wird das letzte Jahr sein, in dem es im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, was viele Radsportfans enttäuscht und verärgert hat, nicht nur wegen der unmittelbaren Auswirkungen auf ihre Geldbörsen, sondern auch wegen der Auswirkungen, die es auf die Zukunft des Sports in Großbritannien haben könnte, wenn neue Generationen keinen Zugang zu einer einfachen und Live-Berichterstattung über den Sport haben.

Die Situation ist so besorgniserregend, dass sie sogar das Parlament erreichte, als der konservative Abgeordnete Ben Obese-Jecty darum bat, "zu prüfen, wie sie eine neue Generation von Froomes und Cavendishs dazu inspirieren kann, den Mantel zu übernehmen". Er fragte mit guten Absichten, aber ohne Erfolg: Der Sportminister sagte, dass sie nicht viel tun können, da es nicht Sache der Regierung ist, in Entscheidungen über die Preise von Streaming- und Fernsehpaketen einzugreifen (via Cycling News).

"Radfahren ist viel mehr als ein Sport, es hat Leben gerettet", argumentiert der Abgeordnete

Obese-Jectey brachte jedoch überzeugende Argumente vor, indem er sagte, dass er zum Cyclocross kam, indem er Mathieu van der Poel und Wout van Aert sah, und dass der Radsport im Gegensatz zum Fußball, wo man ihn in jeder Kneipe sehen kann, von den Medien vergessen wird. "Schon ein Blick in die Nachrichten kann reichen, aber das Radfahren kommt selten ins Spiel."

Da die Tour de France 2027 Berichten zufolge zum dritten Mal in der Geschichte in Großbritannien startet (zuvor war es 2007 und 2014), scherzte der Parlamentsabgeordnete, dass es einfacher sein wird, sie vom Straßenrand aus zu verfolgen als im Fernsehen.

"Radfahren ist so viel mehr als nur ein Sport. Es hat Leben verändert, Leben gerettet, Menschen einen Sinn gegeben, ihnen Freiheit gegeben, und es ist eine unserer größten sportlichen Erfolgsgeschichten. Aber wie bei allen Dingen hängt der Erfolg davon ab, ob die nächste Generation bereit ist, die Fackel in die Hand zu nehmen. Um das zu erreichen, müssen Kinder inspiriert und Eltern begeistert werden."