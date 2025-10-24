Toronto Ultra wird in Toronto KOI umbenannt und enthüllt CDL-Kader für 2026

HQ

Wenn Sie mit den Spielereien in der Offseason nicht Schritt gehalten haben, könnten Sie sich ein wenig verirrt und verwirrt fühlen, wenn das Call of Duty League angeblich im Dezember zurückkehrt. In den letzten Monaten haben sich mehrere Teams umbenannt und sogar umgezogen, wobei Atlanta Faze umgezogen ist und sich zu FaZe Vegas geändert hat, die Las Vegas Falcons zu Riyadh Falcons und Minnesota Rokkr zu G2 Minnesota. Es gibt sogar Teaser, die darauf hindeuten, dass die Los Angeles Guerrillas bald ein bisschen anders aussehen könnten...

Darüber hinaus hat Toronto Ultra jetzt ein Rebranding enthüllt, bei dem das Team nun als Toronto KOI bekannt sein wird. Dies ist der jüngste Versuch, das Franchise enger mitCDL der Organisation seiner Muttergesellschaft zu verbinden.

Im Rahmen dieser Änderung wurde auch der Kader des Teams für die Saison 2026 CDL bestätigt. Die Spieler, die die KOI repräsentieren werden, sind die folgenden.



Ronald "Abe" Abraham



Tobias "CleanX" Juul Jønsson



Jamie "Insight" Craven



Joseph "JoeDeceives" Romero



José "ReeaL" Manuel Fernández



Joseph "Joee" Pinnington als Assistenztrainer



Ryan "Flux" Oldfield als strategischer Coach



Was denkst du, wie sich dieses Team in der kommenden CDL Saison schlagen wird?