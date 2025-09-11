Las Vegas Falcons firmieren in Riyadh Falcons um und verpflichten All-Star-Spieler

HQ

Zu sagen, dass das Jahr 2025 nicht gut für die Organisation von Las Vegas Falcons im Call of Duty League war, ist vielleicht eine Untertreibung. Das Team beendete die reguläre Saison mit 35 Punkten und einer Siegquote von weniger als 10 % und erzielte erstaunlich schlechte drei Siege und 28 Niederlagen. Unnötig zu erwähnen, dass dies nicht noch einmal passieren darf, und es werden bereits Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall sein wird.

Zunächst einmal hat das Team den Glanz und Glamour von Sin City aufgegeben und ist stattdessen nach Saudi-Arabien umgezogen, um das Riyadh Falcons zu werden. Das in saudischem Besitz befindliche Team hat die Änderung und das neue Team-Branding bekannt gegeben und gleichzeitig erklärt, dass es nun "bereit für die Zukunft" sei.

In ähnlicher Weise hat es ein neues Team mit Stars vorgestellt, einen Kader, der es sogar geschafft hat, einen der besten Spieler der Welt aus den Fängen der Atlanta Faze zu befreien.

Alec "Arcitys" Sanderson und Amer "Pred" Zulbeari, die nach ihrem Wechsel im letzten Jahr im Team bleiben, die Falcons werden durch Saud "Exnid" Alotai (der auch ein zurückkehrender Star ist, wenn auch einer, der nach einer schrecklichen Teamleistung zu Beginn des Jahres 2025 auf die Bank gesetzt wurde) und der Star der Faze, McArthur "Cellium" Jovel, verstärkt.

Glaubst du, dass dies ausreichen wird, um die Falcons umzudrehen und sie im Jahr 2026 Call of Duty League um Trophäen kämpfen zu sehen?