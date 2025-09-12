Call of Duty League's LA Guerrillas M8 teasert Rebranding an

HQ

Es war eine ziemlich verrückte Offseason für die Call of Duty League, denn allein in dieser Woche haben wir gesehen, wie die Las Vegas Falcons umgezogen sind und in die Riyadh Falcons umbenannt wurden, und Markenzeichen bemerkt haben, die darauf hindeuten, dass die Atlanta Faze bald zu Vegas Faze und Minnesota Rokkr zu G2 Minnesota werden. Jetzt sieht es so aus, als ob sich ein weiteres Rebranding am Horizont abzeichnet.

Das X-Konto für das Team Los Angeles Guerrillas M8 wurde aktualisiert, sodass es jetzt "??? Gentle Mates", was darauf hindeutet, dass das Team sowohl Los Angeles verlässt (und die Stadt von der LA Thieves dominiert wird) als auch das M8-Element fallen lässt, um sich stärker an den vollständigen Namen der Organisation anzupassen.

Dieses Rebranding wird nur noch weiter durch die Beschreibung des Teams auf X ausgelöst, in der es heißt: "Repräsentant ??? Gentle Mates in der @CODLeague".

Wir müssen uns auf mehr freuen, aber dies könnte das vierte Rebranding der Offseason bedeuten, was bedeutet, dass ein Drittel der CDL-Teams vor Beginn der Saison 2026, die am Call of Duty: Black Ops 7 gespielt wird, anders aussehen könnte.