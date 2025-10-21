G2 Esports täuscht Fans mit dem Rebranding der G2 Berlin Call of Duty League vor, bevor sie sich wieder in Minnesota engagieren

HQ

Während die Call of Duty League ursprünglich als globale Liga konzipiert war, hat sie sich zu einer nordamerikanischen Liga entwickelt. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es nur ein Team, das nicht auf dem Kontinent beheimatet ist, und das ist das kürzlich umbenannte und umgezogene Riyadh Falcons. Alle anderen befinden sich in den USA oder Kanada, und das wird auch so bleiben.

Kürzlich kündigte G2 Esports ein Rebranding seines Minnesota Rokkr -Teams an, ein Schritt, der darauf hindeutete, dass sie die USA verlassen und nach Berlin, Deutschland, in das Land gehen, in dem die Mutterorganisation ihren Sitz hat. Dies war jedoch nur ein Trick, da sich im Nachhinein bald bestätigte, dass das Team Minnesota nicht verlassen wird, auch wenn es sich in G2 Minnesota umbenennt.

Die große Frage ist nun, wen G2 Minnesota verpflichten wird, um sie in der kommenden CDL-Saison, die voraussichtlich im Dezember beginnen wird, zu vertreten.