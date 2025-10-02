Call of Duty League soll bis Ende des Jahres zurückkehren

HQ

Es ist ein bisschen zu einem Thema geworden, dass die Call of Duty League ihre Saison am Ende des Kalenderjahres beginnt. Die beiden letzten Saisons haben im Dezember begonnen, und das wird anscheinend auch in der Saison 2025-26 der Fall sein.

Wie Kommentator Miles Ross während des Call of Duty Next -Events (laut Esports Insider) erwähnte, gibt er an, dass die Saison vor Ende 2025 beginnen wird, was bedeutet, dass der Dezember so gut wie selbstverständlich ist.

Dies bedeutet eine sehr schnelle Wende für die Teams und Spieler, da Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November veröffentlicht wird und der Titel sein wird, um den in der kommenden Saison gespielt wird.

Was den Rest des Saisonkalenders betrifft, so kann man davon ausgehen, dass er andere Saisons widerspiegeln wird, d. h. mehrere Majors im Laufe des Jahres vor dem Championship Weekend im Sommer und dann eine Nebensaison bis zur Saison 2026-27, die am Ende des Jahres 2026 beginnt.