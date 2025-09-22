Das Call of Duty League-Team des FaZe Clans verlässt Atlanta offiziell und benennt sich in FaZe Vegas um

HQ

Nachdem die Vegas Falcons Las Vegas verlassen haben, um stattdessen nach Riad, Saudi-Arabien, umzuziehen, haben Call of Duty League Teams die Möglichkeit erhalten, nach Sin City zu ziehen und den Unterhaltungs-Hotspot für sich zu beanspruchen.

Es dauerte nicht lange, bis sich jemand einschaltete, da die Marken so gut wie bestätigten, dass die Atlanta Faze Georgia verlassen würden, um stattdessen nach Nevada zu ziehen, als Teil einer Umbenennung in FaZe Vegas. Dies hat sich nun bestätigt.

Das ikonische rot-schwarze Team wechselt zu einem lila-schwarzen Farbschema, während es sich auf eine Wiedergeburt in der kommenden CDL-Saison 2026 vorbereitet. Aber das war noch nicht alles, denn auch der Kader des Teams stand fest: Einige bekannte Namen kehrten zurück und werden nun von einigen neuen Talenten unterstützt.

Das FaZe Vegas -Team sieht wie folgt aus:



Jovan "04" Rodriguez



Jordan "Abuzah" François



Zachary "Drazah" Jordanien



Chris "Simp" Lehr



Wieder mit James "Crowder" Crowder als Trainer



Die Frage ist, ob die FaZe Vegas einen ähnlichen Erfolg verzeichnen können wie früher, vor allem ohne Wunderkind McArthur "Cellium" Jovel als Teil des Kaders.